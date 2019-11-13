2019-11-13T18:31:28+03:00
Общество

Приставы помогли петербурженке познакомиться с зятем-итальянцем

Женщина специально не платила налоги, чтобы не лететь в Италию к жениху дочери
Ольга НАЗАРКИНА
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Жительницу Петербурга, задолжавшую 250 тыс. рублей по налоговым выплатам, судебные приставы задержали во время рейда по поимке должников на дороге.Жительницу Петербурга, задолжавшую 250 тыс. рублей по налоговым выплатам, судебные приставы задержали во время рейда по поимке должников на дороге.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Жительницу Петербурга, задолжавшую 250 тыс. рублей по налоговым выплатам, судебные приставы задержали во время рейда по поимке должников на дороге.

- Оказалось, что женщина знала о том, что за неуплату задолженности, ее могут не в черный список «невыездных», но рассчитываться не спешила, потому что даже надеялась на это, - рассказали в пресс-службе регионального УФССП.

По словам петербурженки, на этой неделе она должна была вместе с дочерью улететь в Италию, чтобы познакомиться с женихом девушки. Женщина призналась, что выбор дочери беспокоил всю семью, и до последнего она с мужем надеялась, что итальянец пожалует в Россию сам.

Приставы, однако, объяснили ей, что за неуплату налогов они могут арестовать ее автомобиль. С машиной должница расставаться не захотела и тут же по мобильному терминалу оплатила долг.

После этого, едва не плача от счастья, мать итальянской невесты сообщила, что дочка что написала ей, что жених прилетит в Россию сам, даже купил билеты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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