Приставы помогли петербурженке познакомиться с зятем-итальянцем

13 Нояб. 18:31 2019-11-13T18:31:28+03:00

Жительницу Петербурга, задолжавшую 250 тыс. рублей по налоговым выплатам, судебные приставы задержали во время рейда по поимке должников на дороге. Фото: Олег ЗОЛОТО

Женщина специально не платила налоги, чтобы не лететь в Италию к жениху дочери

Изменить размер текста: A A

Жительницу Петербурга, задолжавшую 250 тыс. рублей по налоговым выплатам, судебные приставы задержали во время рейда по поимке должников на дороге.

- Оказалось, что женщина знала о том, что за неуплату задолженности, ее могут не в черный список «невыездных», но рассчитываться не спешила, потому что даже надеялась на это, - рассказали в пресс-службе регионального УФССП.

По словам петербурженки, на этой неделе она должна была вместе с дочерью улететь в Италию, чтобы познакомиться с женихом девушки. Женщина призналась, что выбор дочери беспокоил всю семью, и до последнего она с мужем надеялась, что итальянец пожалует в Россию сам.

Приставы, однако, объяснили ей, что за неуплату налогов они могут арестовать ее автомобиль. С машиной должница расставаться не захотела и тут же по мобильному терминалу оплатила долг.

После этого, едва не плача от счастья, мать итальянской невесты сообщила, что дочка что написала ей, что жених прилетит в Россию сам, даже купил билеты.

ИСТОЧНИК KP.RU