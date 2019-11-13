2019-11-13T18:35:57+03:00
Авто

В Петербурге завелся борец с неправильной парковкой, спускающий колеса автомобилей

Горожанин устроил рейд по центру городу, откручивая ниппели у машин, стоящим на тротуаре
Лилия КОЗЛОВА
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В сети разразился большой спор относительно действия борца.В сети разразился большой спор относительно действия борца.Фото: СОЦСЕТИ
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Недовольный житель Петербурга решил бороться с автомобилистами, неправильно паркующими свои машины. В среду, 13 ноября, в сети появилось видео, на котором неизвестный человек занимается порчей чужого имущества, припаркованного на тротуаре – откручивает ниппели на колесах, чтобы спустить их.

- Ну, что тут скажешь. Сделать гадость может и водитель, и пешеход. Но все-таки давайте будем цивилизованными и делать все по закону, а не самоуправством заниматься, - прокомментировал действия мужчины один из петербуржцев.

В сети разразился большой спор относительно действия борца. Половина участников обсуждения поддерживали его, возмущаясь автомобилистами, которые ставят свои машины, преграждая проход пешеходам.

- Красавчик, автор молодец. Вот что значит борьба с неправильной парковкой, - радовались некоторые.

Однако многие возмутились, заявив, что мужчина занимается, как минимум хулиганством, а также подвергает опасности не только владельцев автомобилей, но и пешеходов.

Недовольный житель Петербурга борется с неправильно припаркованными авто, спуская им шины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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