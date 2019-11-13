Первую «вафельницу» нарисуют в Мурино

13 Нояб. 18:40 2019-11-14T09:52:09+03:00

Вафельная разметка появится и на перекрестке Токсовского шоссе и Оборонной улицы в пределах города Мурино. Фото: пресс-служба правительства Петербурга.

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Вафельная разметка появится и в Ленобласти. Ее нарисуют на перекрестке Токсовского шоссе и Оборонной улицы в пределах города Мурино. Планируется, что этот участок дороги в полтора километра станет четырехполосным. Об этом сообщили в паблике «Дороги Ленобласти» во «ВКонтакте».

- Капитальный ремонт шоссе, по мнению специалистов, поможет решить сразу несколько серьезных проблем: во-первых, это большие пробки, узкие тротуары и устаревшие светофорные циклы, которые не учитывают интенсивности дорожного трафика, - говорится в сообщении.

Кроме того, после реконструкции шоссе здесь появятся островки безопасности, новые «умные» светофоры и дополнительные полосы для поворота направо.

Дорожные работы по раcширению перекрестков Токсовского шоссе с Вокзальной, Оборонной и Английской улицами будут выполнять по заказу ГКУ «Ленавтодор». Планируется, что они завершатся уже в 2020 году.

Сейчас машины, которые в последние секунды зеленого светофора, поворачивают на этом перекрестке налево к КАДу, мешают потоку автомобилей в сторону Токсово. «Вафельница» поможет избежать этого.

В настоящее время ежедневная интенсивность машин на Токсовском шоссе достигает 40 тыс. автомобилей. Региональная трасса начинается у развязки с КАД в Мурино и проходит через Мурино, Новое Девяткино, Кузьмолово, Токсово, Новое Токсово, Лехтуси и Матоксу.

ИСТОЧНИК KP.RU