2019-11-14T09:52:09+03:00
Авто

Первую «вафельницу» нарисуют в Мурино

Дорожники надеются, что новая разметка сможет разгрузить Токсовское шоссе от огромных пробок
Ольга НАЗАРКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Вафельная разметка появится и на перекрестке Токсовского шоссе и Оборонной улицы в пределах города Мурино. Фото: пресс-служба правительства Петербурга.Вафельная разметка появится и на перекрестке Токсовского шоссе и Оборонной улицы в пределах города Мурино. Фото: пресс-служба правительства Петербурга.
Изменить размер текста:

Вафельная разметка появится и в Ленобласти. Ее нарисуют на перекрестке Токсовского шоссе и Оборонной улицы в пределах города Мурино. Планируется, что этот участок дороги в полтора километра станет четырехполосным. Об этом сообщили в паблике «Дороги Ленобласти» во «ВКонтакте».

- Капитальный ремонт шоссе, по мнению специалистов, поможет решить сразу несколько серьезных проблем: во-первых, это большие пробки, узкие тротуары и устаревшие светофорные циклы, которые не учитывают интенсивности дорожного трафика, - говорится в сообщении.

Кроме того, после реконструкции шоссе здесь появятся островки безопасности, новые «умные» светофоры и дополнительные полосы для поворота направо.

Дорожные работы по раcширению перекрестков Токсовского шоссе с Вокзальной, Оборонной и Английской улицами будут выполнять по заказу ГКУ «Ленавтодор». Планируется, что они завершатся уже в 2020 году.

Сейчас машины, которые в последние секунды зеленого светофора, поворачивают на этом перекрестке налево к КАДу, мешают потоку автомобилей в сторону Токсово. «Вафельница» поможет избежать этого.

В настоящее время ежедневная интенсивность машин на Токсовском шоссе достигает 40 тыс. автомобилей. Региональная трасса начинается у развязки с КАД в Мурино и проходит через Мурино, Новое Девяткино, Кузьмолово, Токсово, Новое Токсово, Лехтуси и Матоксу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Собаку с посттравматическим шоком, сбитую машиной, пытаются спасти в Колпино
В Петербурге впервые покажут «Мадонну делла Лоджиа» Боттичелли
Инкассатор украл из банкоматов в Петербурге более 8,5 миллионов рублей
«Газель» насмерть задавила женщину на тротуаре в Петербурге
Росгвардейцы нашли потерявшегося в Петербурге 7-летнего мальчика
Петербуржец убил отца осколком кружки в пылу семейной драки
Любопытная лисица прибежала к Ледовой арене в Петербурге
Такси врезалось в ассенизатор и создало огромную пробку на КАД
Петербуржцы прочтут любимые стихотворения на Московском вокзале
Полицейские устроили погоню со стрельбой по колесам фургона в Ленобласти за неадекватным иностранцем
Три туши свинины потерялись на дороге в Купчино
Автомобилисты потрепали себе нервы из-за двухкилометровой пробки на въезде в Пулково
Горе-коммунальщики «вернули» свет на Моховой улице, положив на сломанную лампу смартфон с включенным фонариком
Дмитрий Медведев открыл Международный культурный форум в Петербурге, процитировав Достоевского
«Мостотрест» пошел на компромисс и приютил у себя в офисе Умку, которого ранее закрасили на канале Грибоедова
Четырехлапый таможенник вновь остановил вывоз в Финляндию крупной партии контрабандных сигарет
В Ленобласти спасли кота-джентльмена, смирившегося с одиночеством и мокнувшего под ливнем
Житель Петербурга напоролся на куски острого металла в купленном фарше
Полиция схватила серийного налетчика в Петербурге
Петербуржец сдался и заплатил почти 1 млн рублей алиментов, испугавшись потерять водительские права