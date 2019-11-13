2019-11-13T18:42:45+03:00
Происшествия

Петербургские следователи раскрыли убийство 9-летней давности

В 2010-м году двое приезжих из Ростовской области зарезали петербурженку и спрятали ее труп в багажнике авто
Петр КИБЕР
Поделиться:
10 лет назад приезжие из Ростовской области зарезали петербурженку и спрятали ее труп в багажнике.10 лет назад приезжие из Ростовской области зарезали петербурженку и спрятали ее труп в багажнике.Фото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

Девять лет упорной работы понадобилось петербургским следователям, чтобы раскрыть убийство местной жительницы, совершенное в августе 2010 года. Тогда в багажнике иномарки, припаркованной у многоэтажки на проспекте Ветеранов, было найдено тело женщины. Причиной смерти оказалось ножевое ранение в шею. По горячим следам убийц найти не удалось.

- В ходе следствия было установлено, что с банковской карты потерпевшей в день совершения преступления в банкомате были сняты деньги. Видеокамера банкомата зафиксировала неизвестного мужчину, - сообщает пресс-служба петербургского управления Следкома.

Других данных кроме портрета подозреваемого у следователей не было. Долгие годы они искази подозреваемого, в том числе отслеживали социальные сети. И в марте 2019 года им улыбнулась удача. Житель Ростовской области опубликовал фото, которые были распознаны специалистами.

Совместно с местными полицейскими подозреваемый, а также его брат были задержаны. По версии следствия 25 августа 2010 года они, будучи в Петербурге, напали на местную жительницу с целью ограбления, а чтобы замести следы, придушили ее и ударили ножом в шею. Труп спрятали в багажник ее машины.

Сейчас обоим братьям предъявлены обвинения по разным статьям, в том числе убийстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Собаку с посттравматическим шоком, сбитую машиной, пытаются спасти в Колпино
В Петербурге впервые покажут «Мадонну делла Лоджиа» Боттичелли
Инкассатор украл из банкоматов в Петербурге более 8,5 миллионов рублей
«Газель» насмерть задавила женщину на тротуаре в Петербурге
Росгвардейцы нашли потерявшегося в Петербурге 7-летнего мальчика
Петербуржец убил отца осколком кружки в пылу семейной драки
Любопытная лисица прибежала к Ледовой арене в Петербурге
Такси врезалось в ассенизатор и создало огромную пробку на КАД
Петербуржцы прочтут любимые стихотворения на Московском вокзале
Полицейские устроили погоню со стрельбой по колесам фургона в Ленобласти за неадекватным иностранцем
Три туши свинины потерялись на дороге в Купчино
Автомобилисты потрепали себе нервы из-за двухкилометровой пробки на въезде в Пулково
Горе-коммунальщики «вернули» свет на Моховой улице, положив на сломанную лампу смартфон с включенным фонариком
Дмитрий Медведев открыл Международный культурный форум в Петербурге, процитировав Достоевского
«Мостотрест» пошел на компромисс и приютил у себя в офисе Умку, которого ранее закрасили на канале Грибоедова
Четырехлапый таможенник вновь остановил вывоз в Финляндию крупной партии контрабандных сигарет
В Ленобласти спасли кота-джентльмена, смирившегося с одиночеством и мокнувшего под ливнем
Житель Петербурга напоролся на куски острого металла в купленном фарше
Полиция схватила серийного налетчика в Петербурге
Петербуржец сдался и заплатил почти 1 млн рублей алиментов, испугавшись потерять водительские права