Петербургские следователи раскрыли убийство 9-летней давности

13 Нояб. 18:42 2019-11-13T18:42:45+03:00

10 лет назад приезжие из Ростовской области зарезали петербурженку и спрятали ее труп в багажнике. Фото: Иван ВИСЛОВ

В 2010-м году двое приезжих из Ростовской области зарезали петербурженку и спрятали ее труп в багажнике авто

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Девять лет упорной работы понадобилось петербургским следователям, чтобы раскрыть убийство местной жительницы, совершенное в августе 2010 года. Тогда в багажнике иномарки, припаркованной у многоэтажки на проспекте Ветеранов, было найдено тело женщины. Причиной смерти оказалось ножевое ранение в шею. По горячим следам убийц найти не удалось.

- В ходе следствия было установлено, что с банковской карты потерпевшей в день совершения преступления в банкомате были сняты деньги. Видеокамера банкомата зафиксировала неизвестного мужчину, - сообщает пресс-служба петербургского управления Следкома.

Других данных кроме портрета подозреваемого у следователей не было. Долгие годы они искази подозреваемого, в том числе отслеживали социальные сети. И в марте 2019 года им улыбнулась удача. Житель Ростовской области опубликовал фото, которые были распознаны специалистами.

Совместно с местными полицейскими подозреваемый, а также его брат были задержаны. По версии следствия 25 августа 2010 года они, будучи в Петербурге, напали на местную жительницу с целью ограбления, а чтобы замести следы, придушили ее и ударили ножом в шею. Труп спрятали в багажник ее машины.

Сейчас обоим братьям предъявлены обвинения по разным статьям, в том числе убийстве.

ИСТОЧНИК KP.RU