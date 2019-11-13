2019-11-13T18:52:31+03:00
Общество

Лабрадор Данила унюхал табак и не дал вывезти в Финляндию 899 пачек сигарет

Контрабанду под обшивкой машины и в запаске спрятал запасливый гражданин России
Петр КИБЕР
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На границе с Финляндией у россиянина изъяли 899 пачек сигарет. Фото: Северо-Западное СЗТУ.На границе с Финляндией у россиянина изъяли 899 пачек сигарет. Фото: Северо-Западное СЗТУ.
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Крупную партию контрабадных сигарет обнаружили российские таможенники на пункте пропуска Торфяновка, что в Ленинградской области. Табачные изделия одной известной марки в Финляндию пытался провезти гражданин России. Всего в машине он спрятал почти 900 пачек сигарет. Но все их нашла служебная собака.

- Лабрадор-ретривер по кличке Данила своим поведением показал, что в автомобиле может находиться товар, сокрытый от таможенного контроля, - сообщает пресс-служба Северо-Западного таможенного управления.

Иномарку отправили на пристальный досмотр, где и выяснилось, что рачительный хозяин распихал под обшивкой авто и даже а разрезанном запасном колесе 899 пачек сигарет «Мальборо».

Желание «протащить» сигареты в Финляндию понятно, ведь там они стоят в несколько раз дороже, чем в России. Весь товар был признан контрабандой и изъят. Нарушителю грозит штраф в размере трехкратной стоимости груза.

ИСТОЧНИК KP.RU

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