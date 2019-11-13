2019-11-13T19:04:01+03:00
Общество

В Калининском районе снесли шиномонтажку и автосервис

Рейд провел комитет по контролю за имуществом Петербурга
Петр КИБЕР
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В Калининском районе снесли шиномонтаж, у которого закончилась аренда земли. Фото: ККИ СПбВ Калининском районе снесли шиномонтаж, у которого закончилась аренда земли. Фото: ККИ СПб
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Меньше на один павильон шиномонтажа и один крупный автосервис стало теперь в Калининском районе Санкт-Петербурга. 13 ноября их снесли сотрудники комитета по контролю за имуществом (ККИ). Все было сделано в рамках закона.

- На участке, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Суздальский проспект, (вблизи дома 33 по проспекту Культуры) были размещены три павильона общей площадью в 154 квадратных метра, - сообщает пресс-служба ККИ.

Специалисты комитета установили, что раньше у коммерсантов действительно был договор на аренду земли, однако в конце прошлого года он закончился и был расторгнут. Бизнесмены оспорили расторжение в Арбитражном суде, но получили отказ.

С этого момента шиномонтаж и автосервис работали фактически незаконно. В ККИ неоднократно требовали добровольно освободить участок и даже штрафовали авторемонтников, но в итоге сами приехали и снесли объекты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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