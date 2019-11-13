2019-11-13T19:10:20+03:00
Авто

Ростехнадзор подтвердил: Строительство скоростной магистрали М-11 Москва - Санкт-Петербург официально завершено

Ведомство выдало заключение о соответствии требованиям проектной документации
Петр КИБЕР
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Строительство трассы М-11 официально завершено.Строительство трассы М-11 официально завершено.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Строительство платной трассы М-11 Москва - Санкт-Петербург официально завершено. Ростехнадзор выдал ООО «Магистраль двух столиц» заключение о соответствии требованиям проектной документации объекта капитального строительства на участке км 58 – км 684 и 8-й этап км 646 – км 684 требованиям проектной документации.

- Выдача заключения о соответствии означает полное завершение строительных работ скоростной автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург, которые осуществлялись с 2012 года, - сообщает пресс-служба Северо-Западного управления Ростехнадзора.

Напомним, что скоростную магистраль должны были сдать к чемпионату мира по футболу 2018 года, однако различные трудности, в том числе раскопки на местах боев и археологических находок в Ленобласти сдвинули сроки.

Общая протяженность трассы от Москвы до Петербурга составит 669 километров. Расчетное время движения при скорости 130 километров в час - 5,5 часов. Стоимость проезда будет начинаться от 1331 рубля в будний день и для обладателей транспондеров. При оплате наличными - 1820 рублей. По тарифу выходного дня цена составит 1494 и 2020 рублей соответственно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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