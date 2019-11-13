2019-11-13T19:27:35+03:00
Общество

Скоростное автобусное движение в Петербурге будут развивать с израильскими специалистами

Об этом договорился «Пассажиравтотранс»
Петр КИБЕР
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Петербург изучит опыт скоростного автобусного движения в Израиле.Петербург изучит опыт скоростного автобусного движения в Израиле.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Петербургские транспортники будут учиться развивать скоростное автобусное движение у израильских коллег. 13 ноября, в рамках визита официальной делегации города на Неве в Израиль. было подписано соглашение между «Пассажиравтотрансом» и компанией Metronit из Хайфы.

- Cистема «Метронит» является важнейшей частью транспортного комплекса города Хайфы. Движение скоростных автобусов длиной 18 метров организовано по специальным выделенным линиям, обособленным от общего потока, - сообщает пресс-служба петербургского перевозчика.

Автобусы в Хайфе курсируют как трамваи, а приоритет их движения обеспечивается светофорами. При этом организация такой транспортной сети гораздо дешевле, чем пуск трамваев. На сегодня подобные системы существуют в Стамбуле, Мехико, Лос-Анжелесе и других городах мира.

В Петербурге нечто похожее есть на маршруте номер 39 от метро «Московская» до аэропорта. В «Пасажиравтотрансе» намерены изучить опыт израильских коллег. Возможно, что их система когда-нибудь заработает и в городе на Неве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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