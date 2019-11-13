Петербургский блокадник и герой ВОв Николай Семенов отметил 100-летний юбилей

13 Нояб. 19:46 2019-11-13T19:46:54+03:00

Николай Иванович за время войны был и в блокаде, и на фронте, и воевал с японцами в Манчжурии

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13 ноября свой 100-летний юбилей отметил Николай Семенов – знаменитый василеостровец, блокадник и герой Великой Отечественной войны. Власти Петербурга поздравили именинника от Владимира Путина, отметив многие заслуги мужчины, в числе которых есть и развитие водного транспорта в тяжелое послевоенное время. Весь день телефон юбиляра разрывался от поздравительных звонков, а сам он был жизнерадостным, улыбающимся и открытым к захватывающим рассказам о нелегкой, но увлекательной судьбе.

- Зиму 1941-1942 годов Николай Иванович провел в блокадном Ленинграде, а затем отправился на фронт. На тот момент ему было всего 23 года. 1945-й он встретил в Манчжурии, где советские войска одержали победу над Японией. Его наградили не только медалями, но и орденом Отечественной войны II степени, - рассказывает пресс-служба администрации Василеостровского района.

Заслуги Николая Семенова отметил Владимир Путин. Фото: пресс-служба администрации Василеостровского района

Николай Семенов трудился на благо родины и после войны. С 1961 по 1981 годы он возглавлял Северо-Западное пароходство. Сейчас, несмотря на почетный возраст, Николай Иванович еще даст фору многим молодым – он по-прежнему делает зарядку каждый день, часто гуляет и работает по дому с присущим ему неугасаемым оптимизмом.

ИСТОЧНИК KP.RU