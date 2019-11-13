«Машинист гудел и тормозил, но пешеход не заметил»: На станции «Ручьи» электричка насмерть сбила мужчину

13 Нояб. 20:16 2019-11-13T20:16:33+03:00

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Вечером 13 ноября на железнодорожной станции «Ручьи» в Калининском районе электричка насмерть сбила мужчину. О трагичном случае сообщили некоторые горожане в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», приложив страшные фотографии происшествия.

- Опять «Ручьи»… Снова сбили... Что такое происходит? Пока стоит скорая помощь, ждем сейчас полицию, факт смерти зафиксировали. Сбитому мужчине на вид 30-35 лет, - написали испуганные очевидцы.

Позже на место приехала полиция. Машинист электропоезда «Петербург - Сосново», который сбил мужчину, рассказал стражам порядка о последних секундах до происшествия.

- Погибший пренебрег безопасностью и шел через необорудованный пешеходными настилами переход. Машинист заранее заметил мужчину и подал сигналы повышенной громкости, а после применил экстренное торможение поезда. К сожалению, избежать трагедии не удалось, - рассказали о подробностях смертельного инцидента в пресс-службе управления на транспорте МВД России по СЗФО.

ИСТОЧНИК KP.RU