2019-11-13T20:39:36+03:00
Общество

В ноябре в Петербург привезут еще две сотни снегоуборочной техники

Смольный вновь отчитывается о готовности к зимнему сезону
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Смольный уверяет, что город готов к предстоящей зиме.Смольный уверяет, что город готов к предстоящей зиме.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Стало известно, что в Санкт-Петербург завезут дополнительную снегоуборочную технику. Смольный вновь проверил готовность города к грядущему зимнему сезону. Стало известно, что уже к 20 ноября все теплосетевые и теплоснабжающие компании получат паспорта готовности.

- Кроме этого, город получит еще две сотни единиц снегоуборочной техники. С 20 октября все петербургские снегоприемники находятся в полной готовности. Например, одна из таких площадок на Октябрьской набережной способна утилизировать 7 тысяч кубометров снега в сутки, - приводит слова губернатора пресс-служба Смольного.

Напомним, что после первого снегопада в ночь на вторник 29 октября, городские власти перепроверили укомплектованность коммунальщиков к зиме. Со снегом обещают бороться сразу 11 снегоплавильных пунктов и 7 стационарных снегоприемных. При этом в городе появятся еще 50 складов для осадков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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