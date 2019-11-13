В ноябре в Петербург привезут еще две сотни снегоуборочной техники

13 Нояб. 20:39 2019-11-13T20:39:36+03:00

Изменить размер текста: A A

Стало известно, что в Санкт-Петербург завезут дополнительную снегоуборочную технику. Смольный вновь проверил готовность города к грядущему зимнему сезону. Стало известно, что уже к 20 ноября все теплосетевые и теплоснабжающие компании получат паспорта готовности.

- Кроме этого, город получит еще две сотни единиц снегоуборочной техники. С 20 октября все петербургские снегоприемники находятся в полной готовности. Например, одна из таких площадок на Октябрьской набережной способна утилизировать 7 тысяч кубометров снега в сутки, - приводит слова губернатора пресс-служба Смольного.

Напомним, что после первого снегопада в ночь на вторник 29 октября, городские власти перепроверили укомплектованность коммунальщиков к зиме. Со снегом обещают бороться сразу 11 снегоплавильных пунктов и 7 стационарных снегоприемных. При этом в городе появятся еще 50 складов для осадков.

ИСТОЧНИК KP.RU