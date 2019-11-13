Трамвай на ходу «забодал» «КамАЗ» и остановил движение по Петергофскому шоссе

13 Нояб. 21:13 2019-11-13T21:13:59+03:00

Изменить размер текста: A A

На Петергофском шоссе трамвай невольно пошел на таран «КамАЗа». Похоже, грузовик хотел проскочить на улицу Доблести, но не вышло. Теперь участники ДТП на перекрестке практически остановили движение по шоссе в одну сторону. Многие горожане выходили из общественного транспорта, чтобы поскорее добраться домой. Пока не ясно, кто кого спровоцировал на аварию, но свидетели происшествия шутят про транспортную диверсию в паблике «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».

- Это между автомобилистами и трамваями идет бесконечная война.

- Главное, что жертв нет! А железо опытные слесари молотком выровняют.

- «КамАЗу» теперь за простой трамваев еще платить со своего кармана, хах!

Движение по шоссе восстановили не сразу. Фото: vk.com/spb_today

Пассажиры трамвая, попавшего в ДТП живы и здоровы. Они рассказали, что деньги за проезд им не вернули, а до дома пришлось добираться другим путем. Их прекрасно поняли раздосадованные люди из других трамваев, которые встали следом в длинной пробке. Движение открыли примерно ранее, чем через час. Истинного виновника аварии сейчас устанавливают сотрудники ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU