Трамвай на ходу «забодал» «КамАЗ» и остановил движение по Петергофскому шоссе
На Петергофском шоссе трамвай невольно пошел на таран «КамАЗа». Похоже, грузовик хотел проскочить на улицу Доблести, но не вышло. Теперь участники ДТП на перекрестке практически остановили движение по шоссе в одну сторону. Многие горожане выходили из общественного транспорта, чтобы поскорее добраться домой. Пока не ясно, кто кого спровоцировал на аварию, но свидетели происшествия шутят про транспортную диверсию в паблике «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».
- Это между автомобилистами и трамваями идет бесконечная война.
- Главное, что жертв нет! А железо опытные слесари молотком выровняют.
- «КамАЗу» теперь за простой трамваев еще платить со своего кармана, хах!
Движение по шоссе восстановили не сразу. Фото: vk.com/spb_today
Пассажиры трамвая, попавшего в ДТП живы и здоровы. Они рассказали, что деньги за проезд им не вернули, а до дома пришлось добираться другим путем. Их прекрасно поняли раздосадованные люди из других трамваев, которые встали следом в длинной пробке. Движение открыли примерно ранее, чем через час. Истинного виновника аварии сейчас устанавливают сотрудники ГИБДД.
ИСТОЧНИК KP.RU