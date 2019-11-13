В сети появилось видео пугающего ДТП, где автоледи снесла 8-летних школьниц на «зебре» в Выборге

13 Нояб. 22:16 2019-11-13T22:16:49+03:00

Девочки не дошли до своей школы всего несколько метров [фото, видео]

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Вечером 13 ноября в сети появилось видео пугающего ДТП, в котором Opel снес двух 8-летних школьниц на пешеходном переходе в Выборге. Девочки спешили в школу около 8 утра, до нее оставалось всего несколько метров. Они перебегали дорогу к учебному заведению по правилам - через пешеходный переход и на зеленый сигнал светофора. До тротуара оставалось совсем чуть-чуть, но в школьниц внезапно влетела женщина за рулем Opel Astra. Хорошо, что в последний момент машина значительно затормозила.

- По предварительной информации, после ДТП на улице Гагарина 38/14 пострадала лишь одна сбитая девочка, ее состояние врачи оценили как удовлетворительное, - сообщает группа «Дорожный инспектор. Санкт-Петербург» во «Вконтакте».

На помощь школьницам тут же кинулись прохожие. Фото: vk.com/dorinspb

Возмущенные пользователи соцсетей требуют пожизненно лишить женщину за рулем Opel водительских прав. Сотрудники ОГИБДД по Выборгскому району проводят тщательную проверку по факту ДТП.

ДТП с несовершеннолетними пешеходами. Выборг. ул. Гагарина.Видео: vk.com/dorinspb

ИСТОЧНИК KP.RU