В сети появилось видео пугающего ДТП, где автоледи снесла 8-летних школьниц на «зебре» в Выборге
Вечером 13 ноября в сети появилось видео пугающего ДТП, в котором Opel снес двух 8-летних школьниц на пешеходном переходе в Выборге. Девочки спешили в школу около 8 утра, до нее оставалось всего несколько метров. Они перебегали дорогу к учебному заведению по правилам - через пешеходный переход и на зеленый сигнал светофора. До тротуара оставалось совсем чуть-чуть, но в школьниц внезапно влетела женщина за рулем Opel Astra. Хорошо, что в последний момент машина значительно затормозила.
- По предварительной информации, после ДТП на улице Гагарина 38/14 пострадала лишь одна сбитая девочка, ее состояние врачи оценили как удовлетворительное, - сообщает группа «Дорожный инспектор. Санкт-Петербург» во «Вконтакте».
На помощь школьницам тут же кинулись прохожие. Фото: vk.com/dorinspb
Возмущенные пользователи соцсетей требуют пожизненно лишить женщину за рулем Opel водительских прав. Сотрудники ОГИБДД по Выборгскому району проводят тщательную проверку по факту ДТП.
ДТП с несовершеннолетними пешеходами. Выборг. ул. Гагарина.Видео: vk.com/dorinspb
ИСТОЧНИК KP.RU