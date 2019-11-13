2019-11-13T23:28:03+03:00
Происшествия

«Фольксваген» отбросил на несколько метров отца с 7-летней дочкой, влетев в них на проспекте Стачек

Девочка находится в тяжелом состоянии, возле нее и папы дежурил испуганный братик, который чудом избежал аварии [фото]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Поделиться:
Комментарии: comments3
Папу и дочку срочно госпитализировали в больницу. Фото: vk.com/spb_todayПапу и дочку срочно госпитализировали в больницу. Фото: vk.com/spb_today
Изменить размер текста:

13 ноября около 9 часов вечера возле ТРК «Континент» на проспекте Стачек сбили отца с маленькой дочкой. Очевидцы жесткого ДТП рассказывают, что семья из папы, сестренки и братика переходила дорогу по «зебре». Более того, проезжую часть в том месте специально обезопасили «лежачими полицейскими». Но вдруг в семью влетел мужчина за рулем «Фольксвагена», отбросив их на несколько метров вперед. По счастливой случайности мальчик не пострадал. Но его папе и сестре повезло гораздо меньше.

- 7-летнюю девочку госпитализировали в тяжелом состоянии, у ее отца диагностировали травмы средней степени тяжести. Информация свидетелей аварии подтверждена – семья действительно двигалась по нерегулируемому пешеходному переходу, - передают детали происшествия в отделе пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Водителя "Фольксвагена" не смутил даже "лежачий полицейский". Фото: vk.com/spb_today

Водителя "Фольксвагена" не смутил даже "лежачий полицейский". Фото: vk.com/spb_today

После страшного удара от иномарки девочка и ее папа какое-то время неподвижно лежали на асфальте. Испуганный мальчик все это время сидел рядом с пострадавшими и ждал хоть какой-то помощи от прохожих. Сейчас инспекторы ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Собаку с посттравматическим шоком, сбитую машиной, пытаются спасти в Колпино
В Петербурге впервые покажут «Мадонну делла Лоджиа» Боттичелли
Инкассатор украл из банкоматов в Петербурге более 8,5 миллионов рублей
«Газель» насмерть задавила женщину на тротуаре в Петербурге
Росгвардейцы нашли потерявшегося в Петербурге 7-летнего мальчика
Петербуржец убил отца осколком кружки в пылу семейной драки
Любопытная лисица прибежала к Ледовой арене в Петербурге
Такси врезалось в ассенизатор и создало огромную пробку на КАД
Петербуржцы прочтут любимые стихотворения на Московском вокзале
Полицейские устроили погоню со стрельбой по колесам фургона в Ленобласти за неадекватным иностранцем
Три туши свинины потерялись на дороге в Купчино
Автомобилисты потрепали себе нервы из-за двухкилометровой пробки на въезде в Пулково
Горе-коммунальщики «вернули» свет на Моховой улице, положив на сломанную лампу смартфон с включенным фонариком
Дмитрий Медведев открыл Международный культурный форум в Петербурге, процитировав Достоевского
«Мостотрест» пошел на компромисс и приютил у себя в офисе Умку, которого ранее закрасили на канале Грибоедова
Четырехлапый таможенник вновь остановил вывоз в Финляндию крупной партии контрабандных сигарет
В Ленобласти спасли кота-джентльмена, смирившегося с одиночеством и мокнувшего под ливнем
Житель Петербурга напоролся на куски острого металла в купленном фарше
Полиция схватила серийного налетчика в Петербурге
Петербуржец сдался и заплатил почти 1 млн рублей алиментов, испугавшись потерять водительские права