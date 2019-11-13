«Фольксваген» отбросил на несколько метров отца с 7-летней дочкой, влетев в них на проспекте Стачек

13 Нояб. 23:28 2019-11-13T23:28:03+03:00

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13 ноября около 9 часов вечера возле ТРК «Континент» на проспекте Стачек сбили отца с маленькой дочкой. Очевидцы жесткого ДТП рассказывают, что семья из папы, сестренки и братика переходила дорогу по «зебре». Более того, проезжую часть в том месте специально обезопасили «лежачими полицейскими». Но вдруг в семью влетел мужчина за рулем «Фольксвагена», отбросив их на несколько метров вперед. По счастливой случайности мальчик не пострадал. Но его папе и сестре повезло гораздо меньше.

- 7-летнюю девочку госпитализировали в тяжелом состоянии, у ее отца диагностировали травмы средней степени тяжести. Информация свидетелей аварии подтверждена – семья действительно двигалась по нерегулируемому пешеходному переходу, - передают детали происшествия в отделе пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Водителя "Фольксвагена" не смутил даже "лежачий полицейский". Фото: vk.com/spb_today

После страшного удара от иномарки девочка и ее папа какое-то время неподвижно лежали на асфальте. Испуганный мальчик все это время сидел рядом с пострадавшими и ждал хоть какой-то помощи от прохожих. Сейчас инспекторы ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU