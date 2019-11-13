2019-11-13T23:46:54+03:00
Общество

Автомобилистов Петербурга вытеснят с набережной Грибоедова на два года

В ГАТИ рассказали об очередных ограничениях движения в городе, некоторые затянутся слишком надолго
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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На набережной Грибоедова закроют для движения некоторые участки.На набережной Грибоедова закроют для движения некоторые участки.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) Петербурга проинформировала водителей о новых ограничениях движения транспорта. Особенно надолго закроют движение в некоторых частях набережной Грибоедова.

- С 14 ноября 2019 года по 15 октября 2021 года из-за ремонтных работ запретят двигаться по нечетной стороне набережной канала Грибоедова, начиная от набережной Крюкова канала и заканчивая Лермонтовским проспектом, - рассказали в пресс-службе ГАТИ.

Более того, с 14 ноября по 1 декабря в городе ограничат движение машин по четной стороне Лиговского проспекта от Свечного переулка до Кузнечного переулка. Всему виной работы по реконструкции газопровода.

С 15 по 30 ноября по этой же причине ограничат свободу автомобилистов по Старо-Петергофскому проспекту от Нарвского проспекта до набережной Обводного канала.

А с 15 по 29 ноября ремонт дорожного покрытия временно потеснит машины по Малой Балканской улице от улицы Димитрова до Малой Карпатской улицы без перекрестка с Дунайским проспектом.

Маршруты объездов представлены на официальном сайте ГАТИ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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