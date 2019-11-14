Грифонов Банковского моста защитят от вандалов с помощью театрализованной акции

14 Нояб. 01:07 2019-11-14T01:07:52+03:00

Волонтеры беспокоятся за то, что вандалы портят золотые крылья грифонов. Фото: Артем КИЛЬКИН

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В грядущую субботу 16 ноября в Петербурге состоится уличный флешмоб #Толькобезрук, направленный на защиту Банковского моста от вандализма. Необычную акцию в форме спектакля проведут студенты 4 курса РГИСИ и студенты СПбГЭУ.

- В 14 часов дня крылатая богиня возмездия Немезида встанет на охрану грифонов, которые по греческому мифу сопровождают ее колесницу. Спектакль перенесет петербуржцев в древний Петрополис, где уже почти 200 лет с любовью и нежностью берегут и чтут прекрасных грифонов, спасающих город от бед. Однако хулиганы и вандалы предпримут попытку нарушить мирный ход вещей, - делится подробностями акции Peterburg2.

Спектакль у Банковского моста будет абсолютно бесплатным, организаторы надеются на толпы зрителей.

Напомним, существует поверье, что прикосновение к золотым крыльям грифонов дарует удачу. Однако минувшим летом вандалы восприняли легенду буквально и местами соскребли блестящий слой.

ИСТОЧНИК KP.RU