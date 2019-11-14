2019-11-14T01:38:11+03:00
Общество

Жителей Мурино вновь пугают колдовскими вещами на перекрестке

В этот раз неизвестный маг решил ограничиться бутылкой водки и сырой печенью
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Нечистым силам положили щедрый подарок. Фото: vk.com/9kino.liveНечистым силам положили щедрый подарок. Фото: vk.com/9kino.live
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Вечером 13 ноября жители Мурино снова заметили странные колдовские предметы в своем районе. В этот раз они появились напротив дома №5 на улице Шувалова. На перекрестке заметили открытую бутылку водки и сырую печень, оставленные неизвестным. Выглядит все это немного дико.

- Знает кто-нибудь, что это такое? Именно на этом месте видела те же вещи зимой. Дворник убирал, но опять появлялось, - пишет перепуганная местная жительница в группе «Девяткино LIVE | Мурино» во «Вконтакте».

Женщине иронично отвечают, что так развлекаются ведьмы. По словам старожилов и знатоков колдовства, это очередной так называемый обряд откупа от нечистой силы, которая якобы приходит на помощь в непростой жизненный момент.

Напомним, в прошлом месяце в Мурино тоже находили странные предметы для обряда. Тогда на перекрестке нашли инсталляцию из яркого платка, сырой печени, бутылки водки и 3 монет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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