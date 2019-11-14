14 Нояб. 02:34 2019-11-14T02:34:11+03:00

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Резвые бобры перекрыли выход с лодочной стоянки в Лахте, повалив деревья в воду. Фотографией с места работы животных поделился озадаченный местный житель в сообществе «Лахта Онлайн | Приморский район». Теперь садиться на лодки и отчаливать придется с другого места. Бобры свалили в воду два крупных дерева с множеством веток, аккуратно заточив стволы.

Свою работу бобры проделали великолепно. Фото: vk.com/lahta_spb

Тем не менее, пользователи соцсетей порадовались шаловливым грызунам и удивились их мощности. Кто-то вспомнил популярный мультсериал «Крутые бобры» и предположил, что его герои заглянули в Петербург взять местную древесину на пробу. Некоторые думают, что строительство плотины в Лахте не за горами.

- Они давно уже там живут, ничего удивительного.

- Ну так правильно - навигация закончена, ха!

- Вот красавцы! Все верно бобрики сделали.

Добавим, что если бобры действительно начали строить плотину и собираются ее продолжать, то их норка находится где-то поблизости. Возможно, в следующий раз лодочник сможет застать животных за работой.

ИСТОЧНИК KP.RU