2019-11-14T08:47:10+03:00
Общество

Прогноз погоды на 14 ноября в Санкт-Петербурге: до + 10 и дождь

Синоптики обещают нам последний теплый день перед резким похолоданием
Лилия КОЗЛОВА
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По прогнозам синоптиков, 14 ноября в Санкт-Петербурге будет теплым, но дождливый.По прогнозам синоптиков, 14 ноября в Санкт-Петербурге будет теплым, но дождливый.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Зима подразнила жителей и гостей Санкт-Петербурга снегом и холодами и скрылась - теперь её возвращения синоптики советуют ждать не раньше последней декады ноября. Ну а пока же у нас с вами типичная осень - дождливая, промозглая, но, по большей части, не такая уж и холодная. И сегодняшний день, 14 ноября, судя по всему, не станет исключением. - Утром в Санкт-Петербурге ожидается плюс 5 - плюс 7 градусов, - рассказали ''Комсомолке" в Северо-зарадном управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. - Днём потеплеет, но не очень существенно - воздух прогреется до плюс 8 - плюс 10 градусов. Местами, отмечают синоптики, пройдут небольшие дожди, и будет дуть умеренный южный ветер. А уже с завтрашнего дня начнется похолодание - температура будет постепенно опускаться, и к концу недели, скорее всего, уйдет в минус. Так что доставайте из шкафов теплые куртки - зима близко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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