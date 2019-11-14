Движение по Приморскому проспекту в районе Ушаковской развязки практически парализовано
Серьезная пробка собралась утром 14 ноября на Приморском проспекте от Ушаковской развязки на выезд из Петербурга. Также намертво стоит сама развязки и подъезд к ней по Ушаковской и Выборгской набережной. Затор начинается еще за Кантемировским мостом.
- Приморский проспект после Ушаковского моста из города полностью перекрыт, - пишут водители в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».
На кадрах, которые сняли очевидцы, хорошо видно, что около 8 часов утра движение по Приморскому проспекту было полностью перекрыто машинами ДПС. На месте также работали пожарные и аварийные службы, по некоторым данным «Водоканала».
Точные причины затора неизвестны, на онлайн-картах окрашенный бордовым участок обозначен как место проведения аварийных работ.
Ироничные петербуржцы уже пошутили, что дорога перекрыта из-за приезда президентов Уганды и Мозамбика, что конечно же не так.
Водителям, стоит принимать во внимание пробку и объезжать проблемный участок.
ИСТОЧНИК KP.RU