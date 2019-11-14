2019-11-14T09:27:07+03:00
Авто

Движение по Приморскому проспекту в районе Ушаковской развязки практически парализовано

Причиной стали дорожные и аварийные работы
Петр КИБЕР
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Движение по Ушаковской набережной и Приморскому проспекту сильно затруднено. Фото: Яндекс.КартыДвижение по Ушаковской набережной и Приморскому проспекту сильно затруднено. Фото: Яндекс.Карты
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Серьезная пробка собралась утром 14 ноября на Приморском проспекте от Ушаковской развязки на выезд из Петербурга. Также намертво стоит сама развязки и подъезд к ней по Ушаковской и Выборгской набережной. Затор начинается еще за Кантемировским мостом.

- Приморский проспект после Ушаковского моста из города полностью перекрыт, - пишут водители в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

На кадрах, которые сняли очевидцы, хорошо видно, что около 8 часов утра движение по Приморскому проспекту было полностью перекрыто машинами ДПС. На месте также работали пожарные и аварийные службы, по некоторым данным «Водоканала».

Точные причины затора неизвестны, на онлайн-картах окрашенный бордовым участок обозначен как место проведения аварийных работ.

Ироничные петербуржцы уже пошутили, что дорога перекрыта из-за приезда президентов Уганды и Мозамбика, что конечно же не так.

Водителям, стоит принимать во внимание пробку и объезжать проблемный участок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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