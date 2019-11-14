Проезд по Политехнической улице перекрыл аварийный трамвай, который «не отвернул» от «Рено»

14 Нояб. 10:16 2019-11-14T10:16:04+03:00

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Столкновение трамвая и «Рено Сандеро» перекрыло движение по Политехнической улице в сторону площади Мужества утром 14 ноября. Рельсовый транспорт «не увернулся» от иномарки когда поворачивал на кольцо у железнодорожной станции Кушелевка.

- На Политехнической, в сторону Мужества, проезда больше нет, - пишут очевидцы аварии в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Судя по опубликованному фото, в ДТП пострадало только железо. И если у автомобиля повреждения достаточно серьезные, но неопасные для водителя, то трамвай и вовсе «отделался испугом». Пассажиров в нем в этот момент не было.

При этом пользователей соцсетей больше всего удивило как такая авария могла произойти в принципе, ведь не заметить огромный трамвай, поворачивающий налево со встречной полосы просто невозможно.

- Трамвай подкрался незаметно, хоть виден был издалека, - иронизируют горожане.

Теперь владельцу иномарки предстоит не только оплатить ремонт своего авто, но и компенсировать простой трамваев, которые встали на путях.

ИСТОЧНИК KP.RU