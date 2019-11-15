Шавермен поджег свой ларек, протестуя против выселения

15 Нояб. 12:45 2019-11-15T12:45:03+03:00

Владелец ларька с шавермой решил сжечь свой бизнес, но не съезжать. Фото: ККИ СПб

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Огненным в прямом смысле получился очередной рейд по Петербургу у чиновников комитета по контролю за имуществом (ККИ). Не пожелавший выселяться владелец шавермы решил «не доставайся же ты никому» и подпалил ларек.

- В октябре текущего года сотрудниками ККИпо адресу: улица Дудко, восточнее дома 24, литера А было выявлено незаконное размещение торгового павильона общественного питания площадью 38 кв. метров, - сообщает пресс-служба ведомства.

Учитывая, что на требования добровольно съехать владельцы торговой точки не отреагировали, 14 ноября их приехали выселять силой. Однако гладко провести процесс не удалось. Хозяин ларька с шавермой начал конфликтовать и даже поджег помещение.

Погасить пламя удалось сотрудникам ККИ, а в отношении агрессивного шавермена было написано заявление в полицию. Сам же павильон все равно разобрали и увезли.

ИСТОЧНИК KP.RU