Танки в городе: Внедорожник на гусеницах заметили в Петербурге

15 Нояб. 12:46 2019-11-15T12:46:25+03:00

Автомобиль на траках, предназначенный для езды по снегу, явно поторопился с «переобуванием» [фото]

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Жители Петербурга заметили на улицах города черный внедорожник, полностью готовый к зиме. Вместо колес у машины марки Toyota Land Cruiser 200 специальные гусеницы, предназначенные для еды по снегу. Однако, вот незадача, на дворе уже 15 ноября, а снега в Северной столице так и не видать. Горожане стали делиться фотографиями автомобиля в сети, удивляясь недальновидности владельца иномарки.

- Снега нет. Куда он на таком собрался ехать? А как это воздействует на дорожное покрытие? Разве можно ездить на гусеницах по дорогам общего пользования? - удивились горожане.

Зимние траки есть, а снега в городе - нетФото: СОЦСЕТИ

Автомобиль с номерами Московской области сначала заметили вечером в четверг, 14 ноября, на проспекте Космонавтов в Московском районе на парковке у ТРК «Радуга». А уже утром, 15-го ноября, он разъезжал по городу на мощных траках.

Как выяснилось, владелец внедорожника-танка, житель Петербурга. Любитель автомобилей нередко выкладывает в своем Instagram фотографии и видео того, как он переделывает и модернизируем машины.

ИСТОЧНИК KP.RU