2019-11-15T13:10:34+03:00
Общество

Разводка мостов на рукавах Невы завершится 15 ноября

Окончательно навигация по рекам Петербурга прекратится 30 ноября
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге 15 ноября завершилась разводка мостов по рукавам НевыВ Петербурге 15 ноября завершилась разводка мостов по рукавам НевыФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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В Петербурге подходит к концу сезон разводки мостов, ради которого в город приезжают огромное количество туристов, желающие полюбоваться красотой и мощью поднимающихся конструкций. В пятницу, 15 ноября, завершается навигация на рукавах Невы – Большой, Средней и Малой Невках.

- Навигационный период для разводки мостов, расположенных на рукавах Невы завершается 15 ноября. Это означает, что Кантемировский, Гренадерский и Сампсониевский мосты больше не будут разводить, - пояснили в «Мостотресте».

Последний раз в этом сезоне вышеупомянутые мосты разводились в ночь с 14 на 15 ноября. После изменения возможны для пропуска единичных судов, при технической необходимости и в целях предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций по соответствующему распоряжению с учетом метеорологической обстановки.

Окончательно навигация по Неве завершится 30 ноября. Согласно данным «Мостотреста» в ночь на 16 ноября будут разводить мосты по Неве и Большой Неве в соответствии с графиком.

ИСТОЧНИК KP.RU

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