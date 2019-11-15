УФАС выдало Смольному предупреждение из-за повышения цен на проезд и транспортной реформы

15 Нояб. 13:12 2019-11-15T19:53:12+03:00

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Петербургское Управление федеральной антимонопольной службы России выступило с предупреждением правительству Северной столицы. Причиной для резкой реакции УФАС стала грядущая транспортная реформа, а также объявленное повышение стоимости проезда в общественном транспорте на 10 рублей.

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- Санкт-Петербургское УФАС России выдало Предостережение председателю комитета по транспорту и курирующему вице-губернатору. Антимонопольный орган предостерегает должностных лиц от совершения действий, которые могут противоречить Национальному плану развития конкуренции, а также могут привести к нарушению ст. 15 Закона о защите конкуренции, - сообщает пресс-служба ведомства.

В тексте документа поясняется, что ликвидация маршруток в ходе реформы означает прекращения работы некоторыми перевозчиками, что является «ограничивающем конкуренцию действием». Другими словами, решать какие маршруты убрать из города, а какие нет, должен сам рынок перевозок.

Также есть вопросы и к тарифам. По закону унитарные предприятия (ГУПы) создаются в целях решения социальных задач, в том числе для оказания услуг гражданам по минимальным ценам. Таким образом, планируемое повышение платы за проезд на маршрутах СПб ГУП «Пассажиравтотранс» является нарушением законодательства.

Реакция Смольного на предупреждение УФАС пока неизвестна.

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ИСТОЧНИК KP.RU