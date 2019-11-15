2019-11-15T13:50:31+03:00
Происшествия

У гендиректора строительной компании Петербурга украли дома из сейфа 2 миллиона рублей

Воров было четверо, на голове одного из них надета шапка-ушанка
Лилия КОЗЛОВА
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У петербургского гендиректора строительной компании украли из частного дома 2 миллиона рублейУ петербургского гендиректора строительной компании украли из частного дома 2 миллиона рублейФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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В Ленинградской области воры обокрали частный дом генерального директора одной из строительных компаний Петербурга. В четверг, 14 ноября, преступники проникли в кирпичную двухэтажку и вынесли из нее сейф, в котором хранилось два миллиона рублей. На голове одного из них была надета шапка-ушанка.

- Около 19:00 часов в четверг, 14 ноября, когда 34-летний мужчина вернулся домой на улицу Жилая поселка Ковалево во Всеволожском районе, то сразу заметил, что днем в нем был кто-то посторонний. Гендиректор не досчитался двух миллионов рублей, которые хранились в сейфе на втором этаже, а также часов, фотоаппарата и смартфона, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Полиция осмотрела дом и выяснила, что воры проникли внутрь, отжав балконную дверь на первом этаже. Здание огорожено деревянным забором, на территории установлены камеры видеонаблюдения. На видеозаписях видно, как четверо мужчин забираются в жилье. Они были одеты в рабочую форму, куртки зеленого цвета с желтыми полосками с капюшонами, на головах черные кепки и шапки. На голове одного из них шапка-ушанка.

На данный момент по факту кражи возбуждено уголовное дело. Общий ущерб составил более 2,1 миллионов рублей Правоохранители изучают видеозаписи и отпечатки пальцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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