2019-11-15T14:17:13+03:00
Общество

Автобус для помощи бездомным зимой начнет работу в Петербурге

Автомобиль освятят на территории храма на Пискаревском проспекте
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге начнет работу "Автобус Милосердия" для помощи бездомным / Фото: Синодальный отдел по благотворительностиВ Петербурге начнет работу "Автобус Милосердия" для помощи бездомным / Фото: Синодальный отдел по благотворительности
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В Петербурге начинает работу новый «Автобус Милосердия», предназначенный для оказания доврачебной медицинской помощи бездомным, особенно в зимний период времени. В 12:30 часов в воскресенье, 17 ноября, на территории храмового комплекса Благовещения Пресвятой Богородицы и Рождества Христова на Пискаревском проспекте состоится освящение автомобиля.

- Это совместный проект церковного клуба «Кинония», который более четырех лет оказывает помощь бездомным Красногвардейского района, и волонтерского светского объединения «Благотворительная больница», - рассказали в Петербургской митрополии.

«Автобус Милосердия», это автомобиль, кузов которого утеплен и защищен специальным материалом, в нем установлен автономный отопитель, а также бактерицидный облучатель рециркулятор и специальная складная кушетка. Также в нем бездомные могут получить одежду и горячую еду.

Напомним, что в Северной столице также появилась бесплатная душевая для людей, оставшихся без крыши над головой. Расположилась она на набережной Обводного канала. В помещении оборудованы душевые, а также прачечная, где бездомные могут постирать вещи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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