2019-11-15T14:52:58+03:00
Общество

Экс-зенитовец Малафеев рассказал о любимой картине в Эрмитаже

Известный российский вратарь поделился впечатлениями о живописи на Петербургском культурном форуме
Лилия КОЗЛОВА
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Вячеслав Малафеев на культурном форуме в Петербурге рассказал о своей любимой картинеВячеслав Малафеев на культурном форуме в Петербурге рассказал о своей любимой картинеФото: Олег РУКАВИЦЫН
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Бывший игрок ФК «Зенит» Вячеслав Малафеев принял участие в Международном культурном форуме Петербурга в пятницу, 15 ноября. По словам голкипера, музей Северной столицы Эрмитаж он предпочитает московской Третьяковской галерее. Футболист даже рассказал о своей самой любимой картине, висящей в залах Зимнего дворца – «Танец» Анри Матисса. По мнению Малафеева, на полотне присутствует «что-то футбольное».

- В 2008 году «Зенит» завоевал кубок УЕФА. Я держал кубок и на нем что-то подобное было изображено. Зеленый фон картины — футбольное поле. Анри — имя художника, и так зовут известного футболиста из Франции, - приводит слова Малафеева «Федеральное агентство новостей».

Во второй день форума, 15 ноября, на повестке дня было обсуждение подготовки Северной столицы к Евро-2020. По мнению бывшего вратаря «Зенита», в Петербург снова съедутся болельщики со всего мира, и городу есть что показать.

- Мариинка, Эрмитаж. «Алые паруса», если застанут, то вообще с ума сойдут. Я люблю Петербург, невзирая на нашу погоду, я всегда возвращаюсь, мне очень хорошо здесь, очень комфортно. Уверен, что мы удивим болельщиков из других стран, - отметил футболист.

ИСТОЧНИК KP.RU

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