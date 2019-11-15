2019-11-15T16:11:16+03:00
Происшествия

Петербуржец, проломивший табуреткой череп собутыльнику, получил 3 с лишним года колонии

Раскаяние не спасло мужчину от реального наказания
Петр КИБЕР
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Суд дал три с лишним года мужчине, пробившему голову своему собутыльнику.Суд дал три с лишним года мужчине, пробившему голову своему собутыльнику.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Прокуратура Калининского района поддержала обвинение, а суд определил меру наказания в отношении 32-летнего петербуржца, который по пьяной лавочке проломил голову собутыльнику подвернувшейся под руку табуреткой.

- В декабре 2018 года обвиняемый, находясь в квартире на улице Академика Байкова, в ходе ссоры нанес потерпевшему несколько ударов табуретом и кулаком по голове, причинив последнему открытую черепно-мозговую травму и сломав нос, - сообщает пресс-служба прокуратуры.

В итоге застолья пострадавший отправился на скорой помощи в больницу, а его обидчик - в отделение полиции. Позднее мужчина раскаялся в содеянном и принес приятелю извинения, однако суд учел, что вред здоровью был нанесен серьезный.

А поэтому приговор был суров: 3 года и 3 месяца в исправительной колонии строгого режима. В силу решение суда вступит через 10 дней.

ИСТОЧНИК KP.RU

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