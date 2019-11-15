Петербуржец, проломивший табуреткой череп собутыльнику, получил 3 с лишним года колонии
Прокуратура Калининского района поддержала обвинение, а суд определил меру наказания в отношении 32-летнего петербуржца, который по пьяной лавочке проломил голову собутыльнику подвернувшейся под руку табуреткой.
- В декабре 2018 года обвиняемый, находясь в квартире на улице Академика Байкова, в ходе ссоры нанес потерпевшему несколько ударов табуретом и кулаком по голове, причинив последнему открытую черепно-мозговую травму и сломав нос, - сообщает пресс-служба прокуратуры.
В итоге застолья пострадавший отправился на скорой помощи в больницу, а его обидчик - в отделение полиции. Позднее мужчина раскаялся в содеянном и принес приятелю извинения, однако суд учел, что вред здоровью был нанесен серьезный.
А поэтому приговор был суров: 3 года и 3 месяца в исправительной колонии строгого режима. В силу решение суда вступит через 10 дней.
ИСТОЧНИК KP.RU