В Пулково закрывается подъезд к зоне «Отправление»
Петербургский аэропорт Пулково предупреждает автомобилистов и водителей маршрутных автобусов о работах по замене асфальтового покрытия в зоне «Отправление». В связи с этим в период с 18 по 20 ноября 2019 года въезд на вторую линию будет полностью закрыт. Провожающим и встречающим следует быть внимательнее и заранее продумывать свой маршрут.
- Подъезд к терминалу в течение трех дней будет возможен только через зону «Прибытие», - сообщили в петербургской воздушной гавани.
Войти в пассажирский терминал можно будет через первый и третий этажи. Чтобы подняться в зал регистрации аэропорта Пулково, необходимо воспользоваться лифтом или эскалатором. С 21 ноября все подъезды в аэропорту начнут работать в штатном режиме.
Из-за временных работ, пресс-служба Пулково просит пассажиров закладывать дополнительное время на дорогу в аэропорт, а также приносит извинения за временные неудобства.
ИСТОЧНИК KP.RU