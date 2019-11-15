2019-11-15T16:18:02+03:00
Общество

В Пулково закрывается подъезд к зоне «Отправление»

С 18 по 20 ноября на второй линии будут проходить работы по замене асфальта
Лилия КОЗЛОВА
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С 18 по 20 ноября в аэропорту Пулково будет закрыт подъезд к зоне "Отправление"С 18 по 20 ноября в аэропорту Пулково будет закрыт подъезд к зоне "Отправление"Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Петербургский аэропорт Пулково предупреждает автомобилистов и водителей маршрутных автобусов о работах по замене асфальтового покрытия в зоне «Отправление». В связи с этим в период с 18 по 20 ноября 2019 года въезд на вторую линию будет полностью закрыт. Провожающим и встречающим следует быть внимательнее и заранее продумывать свой маршрут.

- Подъезд к терминалу в течение трех дней будет возможен только через зону «Прибытие», - сообщили в петербургской воздушной гавани.

Войти в пассажирский терминал можно будет через первый и третий этажи. Чтобы подняться в зал регистрации аэропорта Пулково, необходимо воспользоваться лифтом или эскалатором. С 21 ноября все подъезды в аэропорту начнут работать в штатном режиме.

Из-за временных работ, пресс-служба Пулково просит пассажиров закладывать дополнительное время на дорогу в аэропорт, а также приносит извинения за временные неудобства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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