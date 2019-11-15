ОМОН оцепил Сенной рынок

15 Нояб. 16:35 2019-11-15T16:35:33+03:00

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Несколько грузовых спецмашин с ОМОНом прибыли днем 15 ноября в самый центр Петербурга. Здесь, на Сенном рынке началась операция под кодовым названием «Нелегальный мигрант». Целью мероприятия, как нетрудно догадаться, стало выявление приезжих, пребывающих в Северной столице не совсем законно.

- Сенной рынок оцепил ОМОН. Десятки мигрантов «сбиты» в кучу в центре торговой площади, - пишет «Мойка 78».

Часть работающих на рынке успела сбежать, но десятки, если не сотни оказались заперты на территории. Оттуда их не выпускает ОМОН, который придан в поддержку полицейским из Адмиралтейского района.

Документы у мигрантов проверяют по одному. Если все в порядке - свободен, если нет - добро пожаловать в автобус. Естественно, что люди несколько недовольны и шумно протестуют против методов работы силовиков.

Когда закончится операция против нелегалов, точно неизвестно, но до вечера на Сенном рынке явно делать нечего.

ИСТОЧНИК KP.RU