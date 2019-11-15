ОМОН оцепил Сенной рынок
Несколько грузовых спецмашин с ОМОНом прибыли днем 15 ноября в самый центр Петербурга. Здесь, на Сенном рынке началась операция под кодовым названием «Нелегальный мигрант». Целью мероприятия, как нетрудно догадаться, стало выявление приезжих, пребывающих в Северной столице не совсем законно.
- Сенной рынок оцепил ОМОН. Десятки мигрантов «сбиты» в кучу в центре торговой площади, - пишет «Мойка 78».
Часть работающих на рынке успела сбежать, но десятки, если не сотни оказались заперты на территории. Оттуда их не выпускает ОМОН, который придан в поддержку полицейским из Адмиралтейского района.
Документы у мигрантов проверяют по одному. Если все в порядке - свободен, если нет - добро пожаловать в автобус. Естественно, что люди несколько недовольны и шумно протестуют против методов работы силовиков.
Когда закончится операция против нелегалов, точно неизвестно, но до вечера на Сенном рынке явно делать нечего.
ИСТОЧНИК KP.RU