Петербуржцы нашли «самый безопасный автобус» с серебряным распятием

15 Нояб. 17:03 2019-11-15T17:03:29+03:00

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Жители Петербурга в пятницу, 15 ноября, нашли «самый безопасный автобус». Пассажиры городского транспорта, следующего по маршруту 169-А заметили серебряный крестик, висящий в салоне на гвоздике на месте, где должен находиться молоток для выбивания стекла в аварийной ситуации. Правда, самого инструмента на стене не было.

- В номинации «Самый безопасный автобус» побеждает 169-А, - написал в соцсети пассажир, заметивший распятие.

Крестик повесили на место молоточкаФото: СОЦСЕТИ

Пользователи сети посчитали, что просто мог кто-то потерять крестик в автобусе. А нашедший его пассажир просто повесил на гвоздь, в надежде, что хозяин его найдет. Однако отсутствие молотка участников обсуждения смутило.

Автобус данного маршрута курсирует на востоке Петербурга. Свой путь он начинает от улицы Подвойского, проходит по проспекту Солидарности, улице Коллонтай, проезжает Пятилеток, Российский проспект, Индустриальный проспект, далее через Ударников, Наставников, Ириновский, Рябовское шоссе и заканчивает маршрут на Ржевской площади.

ИСТОЧНИК KP.RU