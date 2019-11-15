2019-11-15T17:13:02+03:00
Общество

Ректор СПбГУ Кропачев выбран членом-корреспондентом Российской академии наук

Об этом стало известно по итогам прошедших 15 ноября выборов
Петр КИБЕР
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Ректор СПбГУ Николай Кропачев стал членом-корреспондентом РАН. Фото: СПбГУРектор СПбГУ Николай Кропачев стал членом-корреспондентом РАН. Фото: СПбГУ
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Ректор Санкт-Петербургского государственного университета Николай Кропачев все же стал членом-корреспондентом Российской академии наук. О том, что его кандидатура в числе прочих была поддержана академиками, стало известно после выборов, прошедших 15 ноября в Москве.

По сведениям портала «Научная Россия» кроме Николая Кропачева в число избранных вошли:

- Евгений Рогаев — основоположник методов анализа ДНК для судебно-медицинской экспертизы, известный тем, что изучал останки семьи последнего русского царя Николая II; Гендиректор Центра психиатрии и наркологии имени Сербского Зураб Кекелидзе; Глава Центрального научно-исследовательского института конструкционных материалов «Прометей» (Курчатовский институт) Алексей Орыщенко; Научный руководитель Государственного архива Сергей Мироненко.

И если повод для волнения был у всех, то ректору главного петербургского вуза понервничать пришлось больше всех. Злые языка прочили ему провал из-за скандала с доцентом СПбГУ Олегом Соколовым, который 7 ноября застрелил и расчленил свою сожительницу 24-летнюю аспирантку Анастасию Ещенко.

Однако на избрание Николая Кропачева в число членов-корреспондентов РАН это никак не сказалось.

ИСТОЧНИК KP.RU

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