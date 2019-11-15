2019-11-15T17:32:09+03:00
Общество

Артемий Лебедев бесплатно подарил Петербургу свой логотип города

Дизайн разработан взамен новому метабренду, представленному на Международном культурном форуме
Лилия КОЗЛОВА
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Лебедев подарил петербуржцам свой логотип города / Фото: artlebedev.ruЛебедев подарил петербуржцам свой логотип города / Фото: artlebedev.ru
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Известный дизайнер Артемий Лебедев подарил Петербургу логотип города, специально разработанный для туристических целей. В пятницу, 15 ноября, владелец одноименной студии бесплатно опубликовал все коды и пароли, чтобы все петербуржцы могли использоваться его для любых целей - напечатать с ним футболки, чехлы для смартфонов, поставить логотип на свой сайт, меню, папку в отеле.

Любой петербуржец может использовать метабренд для своих целей, в том числе и бизнеса / Фото: artlebedev.ru

Любой петербуржец может использовать метабренд для своих целей, в том числе и бизнеса / Фото: artlebedev.ru

- В Санкт-Петербурге ФАС заставило город расторгнуть договор с нашей студией на логотип стоимостью один рубль и в результате город заключил договор на 8 миллионов рублей на новый логотип. Новый логотип использует предложенный нами бирюзовый цвет, идею разводных мостов в буквах и перенос на три строки, - написал в своем блоге дизайнер.

Серию логотипов Лебедева официально и полностью бесплатно может использовать любой желающий. Помимо названия самого города, в него также входит «нимб», который трансформируется во что угодно: якорь, корону, зонт, музыкальные инструменты, солнце, булку, деревья, фонтаны, планеты, кофе и многое другое.

Логотип может трансформироваться под любые задачи / Фото: artlebedev.ru

Логотип может трансформироваться под любые задачи / Фото: artlebedev.ru

- Огромное количество комбинаций знаков и текста превращает логотип в универсальный инструмент для решения самых разных рекламных и информационных задач, при этом он всегда сохраняет свои характерные и узнаваемые черты, - говорится в описании дизайна.

Напомним, что на Международном культурном форуме в Петербурге, 14 ноября, представили новый метабренд Северной столицы. Однако в соцсетях раскритиковали логотип. В том числе, негативно о нем отозвался бывший вице-губернатор Игорь Албин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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