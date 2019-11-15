Сборная России провела тренировку стадионе перед завтрашним матчем с Бельгией

15 Нояб. 18:26 2019-11-15T18:26:29+03:00

А вскоре на газон «Газпром Арены» выйдут и футболисты соперника, которые уже прибыли в Петербург

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Уже завтра вечером на поле стадиона, расположенного на оконечности Крестовского острова, выйдут 22 футболиста сборных России и Бельгии. Ровно в 20:00 16 ноября после стартового свистка арбитра игроки начнут выяснять, кто достойнейший из достойный и сможет занять первое место в отборочной группе Евро-2020. А пока прилетевшие бельгийцы распаковывают чемоданы, россияне уже провели предматчевую тренировку на «Газпром Арене».

- Играть за сборную – это огромная честь, всегда с радостью приезжаю. Мы сохранили фантастическую атмосферу, которая была на чемпионате мира. Поэтому играем и забиваем, - приводят слова Артема Дзюбы «Невские новости».

Увы, но перед решающим матчем в российской дружине не будет полузащитника испанской «Валенсии» Дениса Черышева - он травмирован. также из-за повреждения под вопросом участие в матче форварда «Монако» Александра Головина.

А вот бельгийцы, в том числе хорошо знакомый зенитовским болельщикам Аксель Витсель, прибыли в город на Неве во всеоружии.

Впрочем, обе сборные уже обеспечили себе участие в чемпионате Европы 2020 года, так что любой результат катастрофой ни для кого не станет.

ИСТОЧНИК KP.RU