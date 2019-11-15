Петербургские врачи спасли младенца с редкой болезнью моямоя
Петербургские медики смогли спасти жизнь шестимесячному малышу из Челябинска, у которого была обнаружена редкая болезнь моямоя (мойя-мойя). За этим смешным названием скрывается поражение сосудов и артерий головного мозга, что приводит к постоянным закупоркам, нарушению кровообращения, параличу и смерти.
- Челябинские врачи долго не могли понять, что происходит. У ребенка было два тяжелых нарушения мозгового кровообращения. Когда у малыша случилось кровоизлияние, коллеги связались со специалистами из петербургского Педиатрического университета, - сообщает пресс-служба СПбГПМУ.
Претензий к уральским медикам быть не может, ведь заболевание редкое и чаще встречается в Азии, в Японии в частности. В России случаев моямоя зафиксировано лишь несколько десятков. При этом профессор Педиатрического университета, нейрохирург Алексей Юрьевич Иванов - один из немногих, что омел опыт операций таких пациентов. Под его руководством малыш из Челябинска прошел лечение и получил шанс на долгую жизнь.
Впрочем, пациентам с моямоя предстоит наблюдаться у медиков постоянно. И через полгода ребенка вновь ждут в городе на Неве для консультаций и новой операции, если придется.
Отметим, что несмотря на редкость диагноза, в Петербурге это уже второй подобный случай. В начале октября в центре имени Алмазова спасли 24-летнюю женщину, которая едва не погибла от моямоя.
ИСТОЧНИК KP.RU