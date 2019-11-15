На развязке КАД с Пулковским шоссе полностью перекроют один из съездов

15 Нояб. 19:35 2019-11-15T19:35:27+03:00

На развязке КАД с Пулковским шоссе на день перекроют один съезд. Фото: УПРДОР "Северо-Запад"

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Практически весь день с утра и до вечера 16 ноября будет перекрыт один из съездов на развязке КАД с Пулковским шоссе. В субботу здесь будут работать дорожные службы. Причиной для из активности стало обустройство съезда с КАД на трассу М-11 Москва-Петербург.

- В период с 09:00 до 19:00 16 ноября 2019 года будет полностью перекрыт для движения автомобильного транспорта съезд из Санкт-Петербурга, с Пулковского шоссе, на внутреннее кольцо КАД, а также первая полоса внутреннего кольца КАД на километровом участке, - сообщает пресс-служба Управления федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад».

Для предупреждения водителей будут выставлены знаки и наливные пластиковые барьеры, а на табло КАД выведут соответствующую информацию. Водителей же призывают к внимательности.

Напомним, что на днях Ростехнадзор подтвердил готовность скоростной платной автомагистрали М-11 Москва-Петербург. Ведомство выдало документы о соответствии объекта требованиям проектной документации. По словам представителей «Росавтодора», ввести трассу в эксплуатацию должны до конца 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU