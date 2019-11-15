Академическая гимназия №56 Петербурга отметила юбилей в «Сибур Арене»

15 Нояб. 20:43 2019-11-15T21:22:57+03:00

На протяжении многих лет гимназия остается признанным лидером образовательного сообщества всего Северо-Западного региона

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15 ноября Академическая гимназия №56 Санкт-Петербурга отметила 30-летний юбилей. Учебное заведение который год является примером для всей российской системы образования. В крупнейшей во всем Северо-Западном регионе гимназии обучаются 3 тысячи человек и работают 450 педагогов. Сегодня они принимали поздравление в спортивном комплексе «Сибур Арены».

- Олимпийский девиз гласит: «Быстрее, выше, сильнее!». Пусть он всегда сопровождает вас в жизни, призывает к ежедневным тренировкам, а также воспитывает характер. Новых вам рекордов и высоких спортивных достижений! – пожелал председатель ЗакСа Петербурга Вячеслав Макаров юным участникам праздника.

После приветственных слов от властей для гостей праздника выступили именитые творческие и спортивные коллективы учебного учреждения-юбиляра. Добавим, что 56-я гимназия входит в списки 200 лучших школ России по итогам поступления выпускников в ведущие вузы страны.

ИСТОЧНИК KP.RU