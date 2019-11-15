2019-11-15T21:29:06+03:00
Общество

Жители Коломны жалуются на гигантские пробки из-за культурного форума в Петербурге

Пробки связаны с гала-открытием Международного культурного форума
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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На второй сцене Мариинского театра проходит гала-концерт культурного форума. Фото: "Яндекс.Карты"На второй сцене Мариинского театра проходит гала-концерт культурного форума. Фото: "Яндекс.Карты"
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Вечером 15 ноября автомобилисты в МО «Коломна» встали в мертвых пробках. Массовые жалобы достались улице Декабристов, Лермонтовскому проспекту, улице Глинки и переулкам Минскому и Матвеева. Причиной серьезного трафика и перекрытий улиц является гала-открытие Международного культурного форума в Санкт-Петербурге, которое проходит на второй сцене Мариинского театра. На концерте ожидали, в том числе, и председателя правительства РФ Дмитрия Медведева.

Местные автолюбители встретили с недовольством просьбы инспекторов ГИБДД освободить от машин ближайшие к театру улицы. Чтобы менее скучно провести время в пробках, водители общались между собой в «Яндекс.Навигаторе».

- Перекрыто, ребят, не суйтесь на Лермонтовский проспект.

- На Декабристов парковку не разрешают. И куда мне теперь?

- Тут машины с мигалками правят балом, расходимся.

Добавим, что второй день Международного культурного форума в Санкт-Петербурге принес интересную дискуссию российских мультипликаторов о будущем анимации в стране. Пожалуй, самой резонансной новостью стало то, что летом 2020 года «Союзмульфильм» вернет на экраны «Ну, погоди!» с новыми 26 сериями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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