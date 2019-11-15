2019-11-15T21:44:04+03:00
Происшествия

Петербуржец сдался и заплатил почти 1 млн рублей алиментов, испугавшись потерять водительские права

Петербуржец задолжал почти 900 тысяч своему 15-летнему сыну
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Поделиться:
Комментарии: comments2
Такая кругленькая сумма скопилась из-за неуплаты ежемесячных алиментов на 10 тысяч.Такая кругленькая сумма скопилась из-за неуплаты ежемесячных алиментов на 10 тысяч.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Житель Петербурга рассчитался по крупному долгу за алименты, испугавшись того, что приставы заберут у него водительское удостоверение. О горе-отце рассказали судебные приставы. 50-летний мужчина задолжал своему 15-летнему сыну почти 900 тысяч рублей. Ранее его обязали ежемесячно выплачивать сыну по 10 тысяч. Он этим пренебрег. Однако только сейчас должник понял, какие проблемы он себе нажил.

- Ему разъяснили, что за уклонение от исполнения обязанностей родителя ему грозит административная и уголовная ответственность. Но что интереснее всего – на мужчину особенно подействовало возможное ограничение на вождение, - сообщает пресс-служба в УФССП по Петербургу.

Бессовестный родитель взял ноги в руки и достаточно быстро нашел нужную сумму. Полностью выплатив задолженность, он слегка выдохнул. Теперь его текущие алиментные платежи под пристальным взором приставов удерживают из зарплаты.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Собаку с посттравматическим шоком, сбитую машиной, пытаются спасти в Колпино
В Петербурге впервые покажут «Мадонну делла Лоджиа» Боттичелли
Инкассатор украл из банкоматов в Петербурге более 8,5 миллионов рублей
«Газель» насмерть задавила женщину на тротуаре в Петербурге
Росгвардейцы нашли потерявшегося в Петербурге 7-летнего мальчика
Петербуржец убил отца осколком кружки в пылу семейной драки
Любопытная лисица прибежала к Ледовой арене в Петербурге
Такси врезалось в ассенизатор и создало огромную пробку на КАД
Петербуржцы прочтут любимые стихотворения на Московском вокзале
Полицейские устроили погоню со стрельбой по колесам фургона в Ленобласти за неадекватным иностранцем
Три туши свинины потерялись на дороге в Купчино
Автомобилисты потрепали себе нервы из-за двухкилометровой пробки на въезде в Пулково
Горе-коммунальщики «вернули» свет на Моховой улице, положив на сломанную лампу смартфон с включенным фонариком
Дмитрий Медведев открыл Международный культурный форум в Петербурге, процитировав Достоевского
«Мостотрест» пошел на компромисс и приютил у себя в офисе Умку, которого ранее закрасили на канале Грибоедова
Четырехлапый таможенник вновь остановил вывоз в Финляндию крупной партии контрабандных сигарет
В Ленобласти спасли кота-джентльмена, смирившегося с одиночеством и мокнувшего под ливнем
Житель Петербурга напоролся на куски острого металла в купленном фарше
Полиция схватила серийного налетчика в Петербурге