Петербуржец сдался и заплатил почти 1 млн рублей алиментов, испугавшись потерять водительские права

15 Нояб. 21:43 2019-11-15T21:44:04+03:00

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Житель Петербурга рассчитался по крупному долгу за алименты, испугавшись того, что приставы заберут у него водительское удостоверение. О горе-отце рассказали судебные приставы. 50-летний мужчина задолжал своему 15-летнему сыну почти 900 тысяч рублей. Ранее его обязали ежемесячно выплачивать сыну по 10 тысяч. Он этим пренебрег. Однако только сейчас должник понял, какие проблемы он себе нажил.

- Ему разъяснили, что за уклонение от исполнения обязанностей родителя ему грозит административная и уголовная ответственность. Но что интереснее всего – на мужчину особенно подействовало возможное ограничение на вождение, - сообщает пресс-служба в УФССП по Петербургу.

Бессовестный родитель взял ноги в руки и достаточно быстро нашел нужную сумму. Полностью выплатив задолженность, он слегка выдохнул. Теперь его текущие алиментные платежи под пристальным взором приставов удерживают из зарплаты.

ИСТОЧНИК KP.RU