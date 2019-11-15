2019-11-15T22:09:59+03:00
Происшествия

Полиция схватила серийного налетчика в Петербурге

27-летний безработный любил обчищать заведения, угрожая фомкой или ножом [видео]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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За октябрьские налеты мужчина обогатился на 38 тысяч рублей. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по ПетербургуЗа октябрьские налеты мужчина обогатился на 38 тысяч рублей. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу
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Петербургские полицейские поймали серийного налетчика. Его подозревают в трех разбойных нападениях в городе в октябре. Обычно 27-летний безработный вооружался либо фомкой либо ножом, надевал на себя все темное и маску с разрезами для глаз, а после шел грабить небольшие магазины.

- Установлено, что осенью он похитил 8 тысяч рублей из салона сотовой связи, угрожая расправой менеджеру организации. Злоумышленник причастен и к разбою в цветочном магазине на Ленинском проспекте, откуда он сбежал с наживой в 30 тысяч. В последнем случае он напал на аптеку, но встретив активное сопротивления от фармацевта, трусливо скрылся, - рассказали о похождениях налетчика в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу.

14 ноября мужчина спокойно прогуливался по улице Маршала Казакова, как его вдруг задержали полицейские. Ему светят уголовные дела по статьям за грабеж и разбой.

Серийный налетчик в Петербурге.Видео: ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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