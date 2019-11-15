2019-11-15T22:30:19+03:00
Происшествия

Житель Петербурга напоролся на куски острого металла в купленном фарше

Один кусочек был размеров в 2 мм, а второй в 5 – из такого опасного мяса пирожки не сделаешь
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Такого крайне опасного "сюрприза" врагу не пожелаешь. Фото: vk.com/unreleased_dtpТакого крайне опасного "сюрприза" врагу не пожелаешь. Фото: vk.com/unreleased_dtp
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Фарш «Домашний» мясной и охлажденный – явно не полное описание полуфабриката одного из магазинов Петербурга. В пакете с продуктом житель Московского района наткнулся на острые кусочки металла.

- Купили фарш в гипермаркете на Пулковском шоссе, а там такой «сюрприз». Будьте бдительнее и всегда проверяйте еду. Представьте, как будет комфортно вашему организму от данных подарочков. Размер первого кусочка 2 миллиметра, а второго примерно 5, - предупреждает петербуржец всех горожан в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «Вконтакте».

Некоторые люди скептично отнеслись к публикации. Мол, кому вообще придет в голову столь тщательно проверять пальцами фарш. Автор подставу всячески отрицает. Чтобы избежать подобного, комментаторы новости советуют всем лентяям покупать цельные куски мяса и прокручивать их самостоятельно через мясорубку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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