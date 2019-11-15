Четырехлапый таможенник вновь остановил вывоз в Финляндию крупной партии контрабандных сигарет

15 Нояб. 23:24 2019-11-15T23:26:05+03:00

Это уже вторая за неделю контрабанда с сигаретами "Мальборо". Фото: пресс-служба Северо-Западного таможенного управления

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Очередную крупную партию контрабандных сигарет нашли сотрудники таможни на пропускном посту Торфяновке в Ленобласти. Напомним, два дня назад на этом же месте лабрадор Данила четко унюхал табак и не дал вывезти в Финляндию 899 пачек «Мальборо». В этот раз новый злоумышленник решили протащить за границу 400 упаковок сигарет той же марки.

- На подозрительный чемодан мужчины среагировал наш кинолог с собакой. 8 тысяч штук сигарет не задекларировали и таможню о них никак не уведомили. Поэтому товар изъяли на пункте пропуска и направили на товароведческую экспертизу, - сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

Позже эксперты определят рыночную стоимость нелегального «Мальборо». Контрабандисту грозит административный штраф до двукратного размера стоимости 400 пачек сигарет. Сам товар конфискуют окончательно.

ИСТОЧНИК KP.RU