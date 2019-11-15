2019-11-15T23:26:05+03:00
Общество

Четырехлапый таможенник вновь остановил вывоз в Финляндию крупной партии контрабандных сигарет

Злоумышленник хотел вывезти за границу 400 пачек «Мальборо», его остановил кинолог с собакой
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Поделиться:
Это уже вторая за неделю контрабанда с сигаретами "Мальборо". Фото: пресс-служба Северо-Западного таможенного управленияЭто уже вторая за неделю контрабанда с сигаретами "Мальборо". Фото: пресс-служба Северо-Западного таможенного управления
Изменить размер текста:

Очередную крупную партию контрабандных сигарет нашли сотрудники таможни на пропускном посту Торфяновке в Ленобласти. Напомним, два дня назад на этом же месте лабрадор Данила четко унюхал табак и не дал вывезти в Финляндию 899 пачек «Мальборо». В этот раз новый злоумышленник решили протащить за границу 400 упаковок сигарет той же марки.

- На подозрительный чемодан мужчины среагировал наш кинолог с собакой. 8 тысяч штук сигарет не задекларировали и таможню о них никак не уведомили. Поэтому товар изъяли на пункте пропуска и направили на товароведческую экспертизу, - сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

Позже эксперты определят рыночную стоимость нелегального «Мальборо». Контрабандисту грозит административный штраф до двукратного размера стоимости 400 пачек сигарет. Сам товар конфискуют окончательно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Петербурге впервые покажут «Мадонну делла Лоджиа» Боттичелли
Инкассатор украл из банкоматов в Петербурге более 8,5 миллионов рублей
«Газель» насмерть задавила женщину на тротуаре в Петербурге
Росгвардейцы нашли потерявшегося в Петербурге 7-летнего мальчика
Петербуржец убил отца осколком кружки в пылу семейной драки
Любопытная лисица прибежала к Ледовой арене в Петербурге
Такси врезалось в ассенизатор и создало огромную пробку на КАД
Петербуржцы прочтут любимые стихотворения на Московском вокзале
Полицейские устроили погоню со стрельбой по колесам фургона в Ленобласти за неадекватным иностранцем
Три туши свинины потерялись на дороге в Купчино
Автомобилисты потрепали себе нервы из-за двухкилометровой пробки на въезде в Пулково
Горе-коммунальщики «вернули» свет на Моховой улице, положив на сломанную лампу смартфон с включенным фонариком
Дмитрий Медведев открыл Международный культурный форум в Петербурге, процитировав Достоевского
«Мостотрест» пошел на компромисс и приютил у себя в офисе Умку, которого ранее закрасили на канале Грибоедова
В Ленобласти спасли кота-джентльмена, смирившегося с одиночеством и мокнувшего под ливнем
Житель Петербурга напоролся на куски острого металла в купленном фарше
Полиция схватила серийного налетчика в Петербурге
Петербуржец сдался и заплатил почти 1 млн рублей алиментов, испугавшись потерять водительские права