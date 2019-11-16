2019-11-16T00:14:29+03:00
Общество

«Мостотрест» пошел на компромисс и приютил у себя в офисе Умку, которого ранее закрасили на канале Грибоедова

Сотрудники «Мостотреста» и автор арт-объекта с медвежонком заключили между собой мир [фото]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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"Мостотрест" уверяет, что так Умке будет тепло и уютно, а объект культурного наследия останется чистым и нетронутым. Фото: instagram.com/mostotrest_spb"Мостотрест" уверяет, что так Умке будет тепло и уютно, а объект культурного наследия останется чистым и нетронутым. Фото: instagram.com/mostotrest_spb
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«Мостотрест» услышал недовольство горожан и вернул медвежонка Умку с канала Грибоедова – правда, только к себе в офис. Напомним, ранее уличный художник Loketski нарисовал милого героя мультфильма на набережной возле мешков со строительной смесью. Позже сотрудники «Мостотреста» стерли мишку. Вторую инсталляцию с Умкой, теперь уже в виде плаката, также сняли с канала Грибоедова.

Действия «Мостотреста» не оценили петербуржцы, которые завалили соцсети организации просьбами одуматься и вернуть белого медвежонка на место. В итоге горожан услышали, но с оговоркой, что Умка поселится в офисе.

- Объекты исторического наследия, каковыми являются, в том числе, и гранитная облицовка и перильное ограждение набережной канала Грибоедова – это не поле для творчества, рисунков, надписей и наклеек, какими бы милыми они ни были. Зато теперь Умка в тепле и уюте ждет, когда участок набережной отремонтируют капитально. Здесь его никто не тронет, - утешили петербуржцев в пресс-службе «Мостотреста».

А медвежонок, тем временем, все еще сидит в вопрошающей позе. Фото: instagram.com/mostotrest_spb

А медвежонок, тем временем, все еще сидит в вопрошающей позе. Фото: instagram.com/mostotrest_spb

Автор рисунка с медвежонком оценил благородные действия организации и в итоге предложил пойти на мировое соглашение. В «Мостотресте» на это ответили одобрительно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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