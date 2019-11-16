«Мостотрест» пошел на компромисс и приютил у себя в офисе Умку, которого ранее закрасили на канале Грибоедова
«Мостотрест» услышал недовольство горожан и вернул медвежонка Умку с канала Грибоедова – правда, только к себе в офис. Напомним, ранее уличный художник Loketski нарисовал милого героя мультфильма на набережной возле мешков со строительной смесью. Позже сотрудники «Мостотреста» стерли мишку. Вторую инсталляцию с Умкой, теперь уже в виде плаката, также сняли с канала Грибоедова.
Действия «Мостотреста» не оценили петербуржцы, которые завалили соцсети организации просьбами одуматься и вернуть белого медвежонка на место. В итоге горожан услышали, но с оговоркой, что Умка поселится в офисе.
- Объекты исторического наследия, каковыми являются, в том числе, и гранитная облицовка и перильное ограждение набережной канала Грибоедова – это не поле для творчества, рисунков, надписей и наклеек, какими бы милыми они ни были. Зато теперь Умка в тепле и уюте ждет, когда участок набережной отремонтируют капитально. Здесь его никто не тронет, - утешили петербуржцев в пресс-службе «Мостотреста».
А медвежонок, тем временем, все еще сидит в вопрошающей позе. Фото: instagram.com/mostotrest_spb
Автор рисунка с медвежонком оценил благородные действия организации и в итоге предложил пойти на мировое соглашение. В «Мостотресте» на это ответили одобрительно.
ИСТОЧНИК KP.RU