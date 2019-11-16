Дмитрий Медведев открыл Международный культурный форум в Петербурге, процитировав Достоевского

СЕГОДНЯ 00:51 2019-11-16T13:57:53+03:00

Медведев заявил, что государство будет и дальше поддерживать полезные проекты в сфере культуры. Фото: vk.com/spbicf

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15 ноября Дмитрий Медведев прибыл в Петербург и официально открыл Международный культурный форум. Председатель правительства РФ выступил перед началом торжественного гала-концерта на второй сцене Мариинского театра.

Медведев отметил одну из основных тем форума – сохранение национальной самобытности культуры в глобальном мире. Он подчеркнул, что при этом надо все же стремиться быть полностью открытыми остальным странам. Ведь только так происходит развитие искусства, которое объединяет все человечество несмотря ни на какие мировоззрения.

- Искусство - это всегда выход за некоторые рамки, отсутствие страха сказать что-то новое, по-новому взглянуть на привычные вещи. Крайне важно, что петербургский форум уделяет внимание поиску и поддержке молодых талантов, а также отдает дань признания тем, чей труд сохранять и помогать знакомиться с искусством – простым работникам музеев, театров, библиотек, - отметил в приветственном слове Дмитрий Медведев.

После приветственного слова премьер-министра начался гала-концерт, официально открывший форум. Фото: vk.com/spbicf

Председатель правительства уверил, что государство будет поддерживать проекты в сфере культуры. Сейчас для этого, впервые в истории России, запущен отдельный национальный проект.

- Ведь когда-то Федор Михайлович Достоевский говорил, что «искусство есть такая потребность для человека, как есть и пить. Потребность красоты и творчества, воплощающего ее. Она неразлучна с человеком, и без нее человек, может быть, не захотел бы жить на свете, - подытожил премьер-министр.

ИСТОЧНИК KP.RU