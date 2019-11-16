2019-11-16T01:41:55+03:00
Общество

Горе-коммунальщики «вернули» свет на Моховой улице, положив на сломанную лампу смартфон с включенным фонариком

Работа недобросовестных коммунальщиков попала на видео [фото, видео]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Теперь коммунальщиков подняли на смех. Фото: vk.com/liteynyokrugТеперь коммунальщиков подняли на смех. Фото: vk.com/liteynyokrug
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Жители дома №16 на улице Моховой возмущены коммунальщиками, которые, вместо того чтобы починить уличное освещение во дворе, положили на сломанную лампу смартфон с включенным фонариком. Хитрость горе-работников заснял видеорегистратор припаркованного авто.

- Затем они сфотографировали свою работу для отчета, и, о чудо, проблема устранена. Фонарь «починили». Считаем, что такая фальсификация должна быть предана широкой огласке! – пишут возмущенные горожане в группе «Жители МО Литейный округ» во «Вконтакте».

История началась с того, что в конце октября местный житель Александр обратился с жалобой на неисправное освещение на фасаде дома в портал «Наш Санкт-Петербург». Через 2 недели ему ответили из жилищного агентства, что проблема устранена. В доказательство директор СПб ГКУ ЖА Центрального района приложил расписку о якобы добросовестной работе от инженера и электрика, а также фотографию «исправного» фонаря. Вот только внимательный петербуржец разглядел на лампе светящийся смартфон.

А вот та самая отписка от жилищного агенства. Фото: gorod.gov.spb.ru

А вот та самая отписка от жилищного агенства. Фото: gorod.gov.spb.ru

Теперь директора жилищного агентства и его работников подняли на смех. А на портале «Наш Санкт-Петербург» вновь появилась заявка на ремонт фонаря.

Горе-коммунальщики "чинят" фонарь на Моховой улице.Видео: vk.com/liteynyokrug

ИСТОЧНИК KP.RU

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