Автомобилисты потрепали себе нервы из-за двухкилометровой пробки на въезде в Пулково

СЕГОДНЯ 02:09 2019-11-16T02:13:11+03:00

Не все петербуржцы и гости города услышали предупреждение от Пулково об ограничениях на въезд к терминалу. Фото: vk.com/spb_today

Ночью 15 ноября на въезде в аэропорт не работали два из пяти шлагбаумов

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Ночью 15 ноября жители Петербурга пожаловались на огромную пробку при въезде в Пулково. По словам недовольных очевидцев, вереница машин растянулась ни много ни мало на два километра.

- Не работают два из пяти шлагбаумов на въезде в аэропорт, приезжайте заранее, - советует очевидец плотного трафика в сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» во «Вконтакте».

Напомним, что ранее в Пулково предупреждали о возможных затруднениях при подъезде к терминалу. Всему виной ремонт дорожного покрытия. Его обещали закончить как раз к 16 ноября. Однако пробка наблюдается до сих пор в ночь с 15-го на 16-е число.

- Предупреждали же на 30 минут раньше приезжать. Вы чего? Несколько дней сообщали через все СМИ, - отвечает сердитым водителям один из осведомленных петербуржцев.

На этом неудобства для посетителей аэропорта не закончатся – уже с 18 по 20 ноября там закрывается подъезд к зоне «Отправление». Попасть к терминалу на протяжении трех дней будет возможно лишь через зону «Прибытие».

ИСТОЧНИК KP.RU