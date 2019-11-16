2019-11-16T02:13:11+03:00
Общество

Автомобилисты потрепали себе нервы из-за двухкилометровой пробки на въезде в Пулково

Ночью 15 ноября на въезде в аэропорт не работали два из пяти шлагбаумов
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Поделиться:
Не все петербуржцы и гости города услышали предупреждение от Пулково об ограничениях на въезд к терминалу. Фото: vk.com/spb_todayНе все петербуржцы и гости города услышали предупреждение от Пулково об ограничениях на въезд к терминалу. Фото: vk.com/spb_today
Изменить размер текста:

Ночью 15 ноября жители Петербурга пожаловались на огромную пробку при въезде в Пулково. По словам недовольных очевидцев, вереница машин растянулась ни много ни мало на два километра.

- Не работают два из пяти шлагбаумов на въезде в аэропорт, приезжайте заранее, - советует очевидец плотного трафика в сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» во «Вконтакте».

Напомним, что ранее в Пулково предупреждали о возможных затруднениях при подъезде к терминалу. Всему виной ремонт дорожного покрытия. Его обещали закончить как раз к 16 ноября. Однако пробка наблюдается до сих пор в ночь с 15-го на 16-е число.

- Предупреждали же на 30 минут раньше приезжать. Вы чего? Несколько дней сообщали через все СМИ, - отвечает сердитым водителям один из осведомленных петербуржцев.

На этом неудобства для посетителей аэропорта не закончатся – уже с 18 по 20 ноября там закрывается подъезд к зоне «Отправление». Попасть к терминалу на протяжении трех дней будет возможно лишь через зону «Прибытие».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Собаку с посттравматическим шоком, сбитую машиной, пытаются спасти в Колпино
В Петербурге впервые покажут «Мадонну делла Лоджиа» Боттичелли
Инкассатор украл из банкоматов в Петербурге более 8,5 миллионов рублей
«Газель» насмерть задавила женщину на тротуаре в Петербурге
Росгвардейцы нашли потерявшегося в Петербурге 7-летнего мальчика
Петербуржец убил отца осколком кружки в пылу семейной драки
Любопытная лисица прибежала к Ледовой арене в Петербурге
Такси врезалось в ассенизатор и создало огромную пробку на КАД
Петербуржцы прочтут любимые стихотворения на Московском вокзале
Полицейские устроили погоню со стрельбой по колесам фургона в Ленобласти за неадекватным иностранцем
Три туши свинины потерялись на дороге в Купчино
Горе-коммунальщики «вернули» свет на Моховой улице, положив на сломанную лампу смартфон с включенным фонариком
Дмитрий Медведев открыл Международный культурный форум в Петербурге, процитировав Достоевского
«Мостотрест» пошел на компромисс и приютил у себя в офисе Умку, которого ранее закрасили на канале Грибоедова
Четырехлапый таможенник вновь остановил вывоз в Финляндию крупной партии контрабандных сигарет
В Ленобласти спасли кота-джентльмена, смирившегося с одиночеством и мокнувшего под ливнем
Житель Петербурга напоролся на куски острого металла в купленном фарше
Полиция схватила серийного налетчика в Петербурге
Петербуржец сдался и заплатил почти 1 млн рублей алиментов, испугавшись потерять водительские права