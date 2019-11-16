Три туши свинины потерялись на дороге в Купчино

СЕГОДНЯ 09:24 2019-11-16T09:24:09+03:00

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Чего только не встретишь на дорогах Петербурга. В пятницу вечером, 15 ноября, автомобилисты осторожно объезжали расчлененных свиней, кем-то потерянных прямо на пересечении улиц Бухарестской и Белы Куны в Купчино. Освежеванные трупики мирно лежали на асфальте на оживленном перекрестке.

- У нас сегодня в Купчино была раздача свинины. Кто-то потерял три полутуши, - рассказала свидетельница происшествия в сети.

Больше всего очевидицу интересовало, кому же в итоге досталось свежее мясо. Горожане в сети стали шутить, в свете последних событий, что свиньи не выжили после встречи с Наполеоном.

Как правило, в таком виде туши свиней поставляют в сетевые магазины или рестораны. По всей видимости, грузовик, который перевозил мясо, был плохо закрыт и тушки вывалились на проезжую часть, когда автомобиль подпрыгнул на трамвайных путях. Сколько так пролежала свинина на дороге, не известно, однако проезд для автомобилистов был затруднительным.

ИСТОЧНИК KP.RU