2019-11-16T09:24:09+03:00
Общество

Три туши свинины потерялись на дороге в Купчино

Освежеванные трупики животных преграждали автомобилистам проезд на оживленном перекрестке
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Три освежеванные туши свинины мешали проезду в КупчиноТри освежеванные туши свинины мешали проезду в КупчиноФото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

Чего только не встретишь на дорогах Петербурга. В пятницу вечером, 15 ноября, автомобилисты осторожно объезжали расчлененных свиней, кем-то потерянных прямо на пересечении улиц Бухарестской и Белы Куны в Купчино. Освежеванные трупики мирно лежали на асфальте на оживленном перекрестке.

- У нас сегодня в Купчино была раздача свинины. Кто-то потерял три полутуши, - рассказала свидетельница происшествия в сети.

Больше всего очевидицу интересовало, кому же в итоге досталось свежее мясо. Горожане в сети стали шутить, в свете последних событий, что свиньи не выжили после встречи с Наполеоном.

Как правило, в таком виде туши свиней поставляют в сетевые магазины или рестораны. По всей видимости, грузовик, который перевозил мясо, был плохо закрыт и тушки вывалились на проезжую часть, когда автомобиль подпрыгнул на трамвайных путях. Сколько так пролежала свинина на дороге, не известно, однако проезд для автомобилистов был затруднительным.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Петербурге впервые покажут «Мадонну делла Лоджиа» Боттичелли
Инкассатор украл из банкоматов в Петербурге более 8,5 миллионов рублей
«Газель» насмерть задавила женщину на тротуаре в Петербурге
Росгвардейцы нашли потерявшегося в Петербурге 7-летнего мальчика
Петербуржец убил отца осколком кружки в пылу семейной драки
Любопытная лисица прибежала к Ледовой арене в Петербурге
Такси врезалось в ассенизатор и создало огромную пробку на КАД
Петербуржцы прочтут любимые стихотворения на Московском вокзале
Полицейские устроили погоню со стрельбой по колесам фургона в Ленобласти за неадекватным иностранцем
Автомобилисты потрепали себе нервы из-за двухкилометровой пробки на въезде в Пулково
Горе-коммунальщики «вернули» свет на Моховой улице, положив на сломанную лампу смартфон с включенным фонариком
Дмитрий Медведев открыл Международный культурный форум в Петербурге, процитировав Достоевского
«Мостотрест» пошел на компромисс и приютил у себя в офисе Умку, которого ранее закрасили на канале Грибоедова
Четырехлапый таможенник вновь остановил вывоз в Финляндию крупной партии контрабандных сигарет
В Ленобласти спасли кота-джентльмена, смирившегося с одиночеством и мокнувшего под ливнем
Житель Петербурга напоролся на куски острого металла в купленном фарше
Полиция схватила серийного налетчика в Петербурге
Петербуржец сдался и заплатил почти 1 млн рублей алиментов, испугавшись потерять водительские права