2019-11-16T09:43:21+03:00
Происшествия

Полицейские устроили погоню со стрельбой по колесам фургона в Ленобласти за неадекватным иностранцем

Нарушителя ждет арест на 10 суток и депортация из России
Лилия КОЗЛОВА
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Сотрудники ППСП устроили погоню со стрельбой за фургоном в ЛенобластиСотрудники ППСП устроили погоню со стрельбой за фургоном в ЛенобластиФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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В Ленинградской области наряд патрульно-постовой службы с погоней задержал водителя фургона. В 21 часов в четверг, 14 ноября, сотрудники правопорядка остановили автомобиль «Форд Транзит» у дома 50 на улице Советской в поселке Тайцы для проверки документов. Однако водитель стал себя неадекватно вести, дал по газам и скрылся в сторону Красного Села. Сотрудники патруля бросились за ним вслед.

- Наряд ППСП устроил преследование на служебном автомобиле. Нарушитель останавливаться не желал, поэтому на безлюдном участке трассы полицейский начал стрелять из табельного оружия: один предупредительный в воздух и три по колесам фургона, - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

С пробитыми колесами иномарка ехать уже не могла и остановилась в Красном Селе. Водителя задержали. Им оказался 39-летний мужчина, гражданин соседнего государства, который находился в России, мало того, что без регистрации, так ему еще было запрещено въезжать в страну до 2020 года.

В результате стрельбы пострадавших нет. Нарушителя доставили в полицию, где его привлекли к административной ответственности. Сейчас иностранцу предстоит арест на 10 суток, а после его выдворят за пределы России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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