2019-11-16T10:38:09+03:00
Общество

Петербуржцы прочтут любимые стихотворения на Московском вокзале

Мероприятие приурочено к Международному культурному форуму
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Жители Петербурга прочтут любимые стихи военных лет на Московском вокзалеЖители Петербурга прочтут любимые стихи военных лет на Московском вокзалеФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
Изменить размер текста:

Любители поэзии смогут проявить себя и прочитать любимые стихи на Московском вокзале Петербурга. В субботу, 16 ноября, на главном железнодорожном узле Северной столицы пройдет встреча литературного движения «ПитерЧитает». Все желающие смогут принять участие в мероприятии, представив дорогое им сердцу поэтическое произведение, а также пообщаться с единомышленниками.

- Военная лирика — тема нашего творческого вечера. Давайте вместе почтим светлой памятью то время, когда поэзия стала главным оружием для поднятия боевого духа, и тех великих поэтов, кто смог своими словами укрепить веру каждого в заветную победу, - рассказали организаторы встречи.

Мероприятие начнется в 16:00 возле памятника Петру I. Любители поэзии собираются вспомнить известные стихотворения поэтов-фронтовиков, а также творчество Владимира Высоцкого, Булата Окуджавы, Риммы Казаковой и других авторов военных песен, знакомых каждому.

В этот раз движение выступает в рамках VII Петербургского международного форума, который проходит в Северной столице с 14 по 16 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Петербурге впервые покажут «Мадонну делла Лоджиа» Боттичелли
Инкассатор украл из банкоматов в Петербурге более 8,5 миллионов рублей
«Газель» насмерть задавила женщину на тротуаре в Петербурге
Росгвардейцы нашли потерявшегося в Петербурге 7-летнего мальчика
Петербуржец убил отца осколком кружки в пылу семейной драки
Любопытная лисица прибежала к Ледовой арене в Петербурге
Такси врезалось в ассенизатор и создало огромную пробку на КАД
Полицейские устроили погоню со стрельбой по колесам фургона в Ленобласти за неадекватным иностранцем
Три туши свинины потерялись на дороге в Купчино
Автомобилисты потрепали себе нервы из-за двухкилометровой пробки на въезде в Пулково
Горе-коммунальщики «вернули» свет на Моховой улице, положив на сломанную лампу смартфон с включенным фонариком
Дмитрий Медведев открыл Международный культурный форум в Петербурге, процитировав Достоевского
«Мостотрест» пошел на компромисс и приютил у себя в офисе Умку, которого ранее закрасили на канале Грибоедова
Четырехлапый таможенник вновь остановил вывоз в Финляндию крупной партии контрабандных сигарет
В Ленобласти спасли кота-джентльмена, смирившегося с одиночеством и мокнувшего под ливнем
Житель Петербурга напоролся на куски острого металла в купленном фарше
Полиция схватила серийного налетчика в Петербурге
Петербуржец сдался и заплатил почти 1 млн рублей алиментов, испугавшись потерять водительские права