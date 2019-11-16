Петербуржцы прочтут любимые стихотворения на Московском вокзале

СЕГОДНЯ 10:38 2019-11-16T10:38:09+03:00

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Любители поэзии смогут проявить себя и прочитать любимые стихи на Московском вокзале Петербурга. В субботу, 16 ноября, на главном железнодорожном узле Северной столицы пройдет встреча литературного движения «ПитерЧитает». Все желающие смогут принять участие в мероприятии, представив дорогое им сердцу поэтическое произведение, а также пообщаться с единомышленниками.

- Военная лирика — тема нашего творческого вечера. Давайте вместе почтим светлой памятью то время, когда поэзия стала главным оружием для поднятия боевого духа, и тех великих поэтов, кто смог своими словами укрепить веру каждого в заветную победу, - рассказали организаторы встречи.

Мероприятие начнется в 16:00 возле памятника Петру I. Любители поэзии собираются вспомнить известные стихотворения поэтов-фронтовиков, а также творчество Владимира Высоцкого, Булата Окуджавы, Риммы Казаковой и других авторов военных песен, знакомых каждому.

В этот раз движение выступает в рамках VII Петербургского международного форума, который проходит в Северной столице с 14 по 16 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU